Cùng với việc xây dựng các khu nhà ở, siêu thị, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đầu tư một khoản kinh phí không nhỏ để xây dựng những trường mầm non 5 sao cho con công nhân (CN). Có những trường được đầu tư 60-70 tỉ đồng, CN chỉ phải đóng tiền ăn cho con hoặc được hỗ trợ 60% học phí.



Tiện nghi, hiện đại

Tháng 6-2016, Trường Mầm non tư thục Thái Quang - Taekwang (đóng tại KCN Agtex Long Bình, TP Biên Hòa, do Công ty CP Taekwang Vina Industrial xây dựng) đi vào hoạt động. Trường có diện tích 7.500 m2, gồm 18 phòng học cùng các phòng chức năng: thư viện, âm nhạc, vận động phát triển thể chất, hội họa... với kinh phí đầu tư 3 triệu USD.

Trẻ học tại Trường Mầm non Đông Phương thuộc Tập đoàn Phong Thái

Theo bà Tạ Thị Thanh An, quản lý trường, trường có thể nhận tối đa 1.000 trẻ. Hiện với 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường đang nuôi dạy 310 trẻ từ 3-5 tuổi. Mỗi suất ăn của trẻ giá 28.000 đồng. Nếu trẻ nghỉ học ngày nào, trường sẽ trả lại tiền ngày đó cho phụ huynh. "Chúng tôi xem các bé như con, cháu của mình nên luôn cố gắng để bảo đảm an toàn tuyệt đối về thân thể, dinh dưỡng cho trẻ. Ngoài 6 bộ đồ chơi ngoài trời, vừa qua lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng trường 100 triệu đồng để mua thêm bộ đồ chơi vận động cho trẻ. Công đoàn (CĐ) cơ sở cũng ủng hộ nhiều cây xanh để trồng ở sân trường, tạo bóng mát cho trẻ vui chơi" - bà An chia sẻ. Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐ Công ty CP Taekwang Vina Industrial, cho biết thêm trẻ học tại trường mầm non được công ty hỗ trợ học phí 1 triệu đồng/trẻ/tháng nên phụ huynh chỉ phải đóng 800.000 đồng/trẻ/tháng là tiền ăn. Chị Nguyễn Thị Mai, có con đang theo học tại Trường Mầm non tư thục Thái Quang - Taekwang, bày tỏ: "Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ công ty khi xây dựng ngôi trường này. Các cháu rất thích đến trường, về nhà còn biết nói lời cảm ơn, thái độ lịch sự, bỏ rác đúng chỗ chứ không vứt bừa bãi. Chúng tôi rất an tâm khi gửi con ở đây".

Một trường mầm non khác có vốn đầu tư lên đến 3 triệu USD, thiết kế hiện đại là Trường Mầm non Những Bông Hoa Nhỏ, do Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (xã Hóa An, TP Biên Hòa) xây dựng, hoạt động từ năm 2013. Trường có 18 phòng học và nhiều phòng chức năng như: y tế, hội họa, âm nhạc, thể thao được bố trí đầy đủ trang thiết bị hiện đại, có thể nuôi dạy 700 trẻ từ 2-5 tuổi. Hiện tại, trường có 12 lớp với gần 400 trẻ. Toàn bộ chương trình giáo dục, nuôi dạy các bé đều được thực hiện theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phí 800.000 đồng/trẻ/tháng, thấp hơn nhiều so với mức gửi trẻ tại các trường học hoặc nhóm trẻ tư thục bên ngoài.

Cha mẹ an tâm làm việc

Năm học 2016-2017, Trường Mầm non Dona Standard ở KCN Xuân Lộc (do Công ty TNHH Giày Dona Standard, huyện Xuân Lộc, thuộc Tập đoàn Phong Thái đầu tư) chính thức đi vào hoạt động. Đây là trường mầm non hiện đại thứ 2 do tập đoàn này xây dựng tại Đồng Nai. Trước đó là Trường Mầm non Đông Phương, ở KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, hoạt động từ năm 2006.

Chỉ sau 1 năm học, từ 385 trẻ/14 lớp ban đầu, đến nay trường đã có gần 900 trẻ với 30 lớp, gần chạm mốc 1.000 trẻ theo mục tiêu đề ra. Với 32 phòng học, 1 phòng phát triển thể chất và đang đầu tư 1 phòng để trẻ trải nghiệm nghề bếp, Trường Mầm non Dona Standard thực sự trở thành niềm mơ ước của nhiều bậc phụ huynh. Tổng kinh phí đầu tư trường là 70 tỉ đồng, cho thấy ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm sự an toàn cho con CN, giúp CN an tâm làm việc. Hai trường mầm non do Tập đoàn Phong Thái đầu tư đang nuôi dạy gần 2.000 trẻ mầm non là con của CN làm việc tại các công ty của tập đoàn. Hai ngôi trường đều hoạt động phi lợi nhuận. CN chỉ đóng tiền ăn cho trẻ với mức 430.000 đồng/tháng, còn lại các chi phí khác đều do tập đoàn hỗ trợ. Ngoài ra, giáo viên ở đây còn giữ trẻ thêm theo giờ làm ca của CN. Nhờ vậy, CN có thể gửi con từ 6 giờ 30 phút đến 20 giờ mà không phải trả thêm phí. Bà Trần Xuân Khuê Tú, Phó Tổng Giám đốc dự án Tập đoàn Phong Thái, cho biết: "Đồng hành với người lao động để họ xem công ty là nhà, an tâm làm việc, cống hiến là mục tiêu mà tập đoàn hướng tới. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp đỡ CN tiết kiệm được chi phí, an tâm về chất lượng nuôi dạy trẻ".