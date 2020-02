Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Sang, Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện Việt Nam đã có 15/16 trường hợp dương tính với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra được điều trị thành công và đã xuất viện. Trong khi đó, một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản số ca nhiễm bệnh đang tăng lên và đã có ca tử vong. Theo Tổ chức Y tế thế giới công bố, thời gian ủ bệnh là 14 ngày, với các triệu chứng: sốt ho, khó thở, suy hô hấp diễn tiến nhanh. Mức độ lây nhiễm cao do thời gian ủ bệnh kéo dài. Tỉ lệ tử vong chung do Covid-19 gây ra là 2,2%. Nếu người có bệnh lý nền, suy giảm hệ miễn dịch thì nguy cơ nhiễm Covid-19 ở thể nặng sẽ cao hơn.



CNVC-LĐ nghe tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

Theo bác sĩ Sang, cách ly các trường hợp nhiễm bệnh là vô cùng quan trọng trong điều trị và ngăn ngừa lây nhiễm. Để phòng bệnh, cần đeo khẩu trang đúng cách, tránh tiếp xúc nguồn bệnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Dịp này, LĐLĐ quận 5 đã tặng 1.000 khẩu trang và 500 chai xịt kháng khuẩn cho Công đoàn cơ sở.