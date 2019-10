Phát biểu tại chương trình, các GV phản ánh hoạt động dạy và học của các nhóm lớp còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất hạn chế, nguồn thu (học phí) không ổn định. Thời gian làm việc của GV kéo dài nên rất khó tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức, đặc biệt là học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ghi nhận ý kiến đóng góp của đội ngũ GV, lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Tân cam kết sẽ tăng cường tổ chức hoạt động phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và đẩy mạnh thực hiện chương trình chăm lo Tết cho GV. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận lưu ý Tổ chức Tài chính vi mô CEP hỗ trợ GV vay vốn giải quyết khó khăn. Dịp này, LĐLĐ quận Bình Tân cũng đã ra mắt Nghiệp đoàn (NĐ) Giáo viên nhóm lớp tư thục phường An Lạc với 23 đoàn viên. LĐLĐ quận hỗ trợ NĐ 3 triệu đồng làm kinh phí hoạt động.



Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM - tại lễ ra mắt Ảnh: HỮU QUYỀN

Sáng cùng ngày, LĐLĐ quận 2 và LĐLĐ quận 7, TP HCM đã ra mắt NĐ Giữ trẻ phường Bình Trưng Tây và NĐ Giáo viên mầm non phường Tân Thuận Tây.