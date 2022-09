Chương trình được sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, do Báo Lao Động trực tiếp tổ chức thực hiện. Vinh quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các anh hùng; gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình Vinh quang Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1-5-2004 sau đó tổ chức thường niên, tính đến năm 2022 là lần thứ 17 chương trình được tổ chức. Tính đến năm 2022, có tổng số 258 tập thể, cá nhân được vinh danh, trong đó có 95 tập thể, 163 cá nhân.



Ông Ngọ Duy Hiểu (bìa phải), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại buổi họp báo

7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh năm nay thể hiện được khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân... 7 tập thể gồm: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Xây dựng Dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Các chiến sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Tổng Công ty Bia Rượu, Nước giải khát Sài Gòn Sabeco; Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel; Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. 6 cá nhân gồm: Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM; ông Vũ Gia Luyện, CEO Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ quốc tế ITS; em Nguyễn Đức Thuận - nguyên học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội; vận động viên Nguyễn Thị Oanh - Đội tuyển Điền kinh quốc gia; bà Thạch Thị Chal Thy, Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm; thạc sĩ Đỗ Doãn Bách - Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 17 năm 2022 với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam" được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10-9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.