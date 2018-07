Vun đắp ước mơ cho trẻ nghèo

16/07/2018 03:25

"Em muốn trở thành một dược sĩ" - Nguyễn Duy An (học sinh lớp 7, Trường THCS Thái Văn Lung) đã trả lời như vậy khi các cán bộ của Tổ chức Tài chính Vi mô CEP (CEP) hỏi em ước mơ sau này sẽ làm gì tại chương trình trao học bổng CEP diễn ra mới đây. Ước mơ giản dị nhưng xuất phát từ tình yêu thương mẹ, yêu thương gia đình của em đã khiến ai nấy đều cảm động.



Tiếp sức con thành viên khó khăn

Hôm ấy, cùng An đến nhận học bổng là cha của em - ông Nguyễn Đức Long. Người cha với khuôn mặt khắc khổ luôn chăm chú dõi theo khi An được mời lên sân khấu nhận học bổng.

Vợ chồng ông Long có 3 người con. Ông làm bảo vệ ở một trường mầm non, còn vợ bán vé số. Tuy khó khăn nhưng vợ chồng biết cách vun vén nên cuộc sống cũng tạm ổn. Thế nhưng, tai họa đã bất ngờ ập xuống gia đình nhỏ. Trong một vụ tai nạn giao thông trên đường đi bán vé số, vợ ông bị chấn thương cột sống. Dù đã được chữa trị nhưng kể từ sau vụ tai nạn, bà nằm liệt một chỗ. Vừa lo cho các con ăn học vừa phải chăm vợ bệnh, ông Long đã trải qua thời gian vô cùng vất vả. "Điều may mắn duy nhất với tôi là các con ngoan, đứa lớn biết ba vất vả nên cố gắng đi làm thêm để tự lo, còn cháu An thì luôn cố gắng học tập thật giỏi. Chứng kiến mẹ bệnh tật, phải nằm một chỗ nên con bé luôn muốn trở thành dược sĩ. Nhìn con được các cán bộ CEP quan tâm, tôi rất cảm động. Tôi tin rằng với sự giúp đỡ chân tình này sẽ vun đắp ước mơ cho con gái tôi khi lớn lên" - ông Long tâm sự.

Ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổ chức Tài chính vi mô CEP, trao học bổng và quà cho con thành viên khó khăn Ảnh: THANH NGA

Cũng đến nhận học bổng trong đợt trao đầu tiên của chương trình học bổng CEP là em Phạm Lê Duyên, học sinh Trường THCS Bà Chiểu. Duyên sinh ra trong gia đình khó khăn, mẹ bỏ đi, cha là thợ hồ, thu nhập không ổn định nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Cha con em sống chung với bà nội. Thường ngày, sau giờ học, Duyên còn tranh thủ làm công việc nhà để nhẹ gánh lo cho cha. Lần đầu được trao học bổng CEP, Duyên vô cùng hạnh phúc: "Em rất vui vì được nhận học bổng. Em sẽ đưa hết số tiền này cho bà nội để sắm dụng cụ học tập và đóng học phí cho em trong năm học sắp tới. Em sẽ cố gắng học tập để tiếp tục được nhận học bổng từ chương trình".

An và Duyên là 2 trong số hơn 2.000 trường hợp được nhận học bổng từ chương trình học bổng CEP do CEP thực hiện trong năm 2018. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Quỹ CEP, cho biết: "Thực hiện chương trình học bổng CEP nhiều năm, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần làm giảm tỉ lệ trẻ khó khăn phải bỏ học giữa chừng, đồng thời tiếp sức các em thực hiện ước mơ của mình. CEP luôn mong mỏi mỗi thành viên của mình sẽ có cuộc sống tốt hơn, con cái của họ cũng được chăm lo tốt hơn".

Không để trẻ bỏ học giữa chừng

Đến với chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh của Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, cậu bé Kiều Tuấn Khang, lớp 8 Trường THCS Chi Lăng (quận 4, TP HCM), rất vui mừng. Khang cho biết với số tiền 1,5 triệu đồng học bổng nhận được, em sẽ mua một bộ quần áo và tập, sách chuẩn bị cho năm học mới sắp đến.

Gia cảnh của Khang rất khó khăn khi ba em là anh Kiều Tuấn Khanh, công nhân (CN) Công ty CP Thuốc lá Khánh Hội, là thương binh chiến trường Campuchia, thường xuyên bị đau nhức khi trái gió trở trời. Mẹ em sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà nội trợ. Trước hoàn cảnh khó khăn, anh trai Khang cũng đã nghỉ học sớm đi làm CN phụ giúp ba trang trải chi phí, nuôi em ăn học. "Nhiều lúc em cũng muốn nghỉ học để đi làm nhưng ba và anh hai không cho, bảo cả gia đình chỉ còn mình em đi học nên phải cố gắng. Em biết chơi thể thao và giỏi nhất là môn bóng đá. Ước mơ của em là sau này làm bình luận viên bóng đá nổi tiếng. Khi nào có tiền, em sẽ đưa ba mẹ đi du lịch ở những địa điểm nổi tiếng" - cậu bé 14 tuổi bộc bạch.

Theo bà La Thị Thanh Khúc, Phó Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, qua 11 năm tổ chức, CĐ tổng công ty đã trao hơn 1.600 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng cho con CNVC-LĐ khó khăn, vượt khó, học giỏi. Với sự tiếp sức này, chương trình đã giúp được nhiều con CNVC-LĐ khó khăn không phải bỏ học giữa đường. Nhiều em đã tốt nghiệp đại học và có việc làm, thu nhập tốt.

Trong chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh của CĐ Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, chúng tôi để ý đến một cô bé rụt rè. Đó là em Nguyễn Thị Tường Vi (lớp 4 Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), con anh Nguyễn Thanh Liêm, CN Công ty CP Primexco. Hai cha con Vi phải khởi hành từ lúc 5 giờ ở Long An để kịp đến TP HCM dự lễ tặng học bổng. Gia đình Vi cũng rất khó khăn khi chỉ có mình ba em đi làm, mẹ nội trợ. Học ở miền quê nhưng năm nào Vi cũng là học sinh giỏi. Em tâm sự: "Mấy năm liền được nhận học bổng nên năm nào em cũng cố gắng giữ vững danh hiệu học sinh giỏi để được tiếp tục nhận học bổng, đỡ chi phí cho ba mẹ vào đầu năm học mới". Khi được hỏi về mong muốn trong tương lai, Vi bảo sẽ làm cô giáo để dạy cho các em học sinh quê mình.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TP: Giúp đỡ trẻ khó khăn Nhiều gia đình lao động nghèo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vì vậy con em họ lúc nào cũng đối diện với nguy cơ bỏ học giữa chừng. Nhiều trẻ em dù còn nhỏ nhưng phải bươn chải, phụ giúp cha mẹ mưu sinh sau giờ học. Để giúp sức các em, nhiều năm qua, tổ chức CĐ TP và các đơn vị trực thuộc (như CEP) đã luôn nỗ lực thực hiện các chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo như học bổng Nguyễn Đức Cảnh, học bổng CEP… Với sự giúp sức này, LĐLĐ TP mong muốn các em sẽ được tiếp tục đến trường và có tương lai tươi sáng hơn.

THANH NGA - HỒNG ĐÀO