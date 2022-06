Sáng 30-6, LĐLĐ TP HCM tổng kết "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" Năm 2022 và tuyên dương "Lao động giỏi-Lao động sáng tạo". Trong "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động", các Công đoàn cơ sở phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức khai mạc tại các công trình xây dựng hoặc lồng ghép các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc, tổng vệ sinh máy móc, thiết bị với 342.170 lượt CNVC-LĐ tham gia hưởng ứng; thực hiện 91.555 cuộc tuyên truyền.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình (quận 3, TP HCM) phát động phong trào an toàn vệ sinh lao động cho công nhân tại công trường

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Các cấp Công đoàn đã phối hợp cùng đơn vị, doanh nghiệp và vận động CNVCLĐ hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 25 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 1,6 tỉ đồng. LĐLĐ TP HCM cũng phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" với 45 gian hàng bán các mặt hàng các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, giảm giá so với thị trường từ 20% trở lên, qua đó chăm lo cho 3.000 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 1,5 tỉ đồng.

LĐLĐ quận 1, TP HCM trao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn tổ chức "Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình", với hình thức siêu thị tiện lợi, chuyến xe phúc lợi đoàn viên, các gian hàng giảm giá, tổ chức ngày hội "Vì sức khỏe người lao động" tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19, phát thuốc miễn phí, tầm soát các bệnh hiểm nghèo, nguy cơ tai biến, đột quỵ, nhiễm viêm gan siêu vi B, chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với hơn 46.500 lượt đoàn viên, CNVCLĐ được thụ hưởng với tổng giá trị trên 12,3 tỉ đồng.

Công đoàn các KCX-KCN TP HCM tổ chức khám sức khỏe cho công nhân "Hậu Covid-19"

LĐLĐ thành phố phối hợp cùng Báo Người Lao động tổ chức Hội thi Online "Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động" trên địa bàn thành phố. Các thí sinh được tham gia thi trực tiếp trên hệ thống trang thông tin điện tử của LĐLĐ TP, Báo điện tử Người Lao động, App Báo Người Lao động. Hội thi đã thu hút được 65.606 thí sinh, với 85.176 lượt đoàn viên, CNVC-LĐ trên địa bàn thành phố tham gia hưởng ứng. Hội thi từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chung cho người lao động, giảm thiểu các rủi ro, hạn chế xảy ra tai nạn lao động và tạo được phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp tại các đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2022, góp phần xây dựng văn hoá an toàn lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được tuyên dương

Tuy nhiên, trong "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2022, toàn thành phố đã xảy ra 8 vụ tai nạn lao động làm 8 người chết, trong đó 3 vụ xảy ra ở công trình xây dựng, sửa chữa nhà dân, 2 vụ lĩnh vực sản xuất, 3 vụ lĩnh vực dịch vụ - vận tải, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đến ngày 31-5, đã có 57.849 lượt đoàn viên, người lao động đăng ký sáng kiến vào hệ thống dữ liệu chung của Tổng LĐLĐ Việt Nam, qua đó hoàn thành 115% chi tiêu giai đoạn 1 của LĐLĐ Việt Nam.

Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (KCN An Hạ, huyện Bình Chánh, TP HCM) thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Bằng khen cho 5 tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" năm 2021; LĐLĐ TPHCM trao Cờ thi đua Chuyên đề cho 5 tập thể, Bằng khen cho 33 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" năm 2021, khen thưởng 10 tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong "Tháng An toàn vệ sinh lao động" năm 2022. LĐLĐ thành phố đã tuyên dương 66 tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi Online "Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động".