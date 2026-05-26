Cộng đồng Hồi giáo góp sức xây dựng TP HCM

Ngày 25-5, Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP HCM và Thánh đường Muslimin, Thánh đường Al-Rahim, Thánh đường Musulmane, nhân dịp Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1147 - Dương lịch 2026 (đại lễ đánh dấu thời gian chuyển sang năm mới theo lịch Hồi giáo).

Vun đắp khối đại đoàn kết

Tại các điểm thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến quý chức sắc, chức việc, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP HCM cùng toàn thể đồng bào Hồi giáo nhân dịp Đại lễ Raya Idil Adha. Ông chúc cộng đồng Hồi giáo thành phố đón đại lễ trong niềm vui, an khang, hạnh phúc và thịnh vượng.

Ông Dương Anh Đức cho biết theo truyền thống của TP HCM, vào các dịp lễ trọng đại của các tôn giáo, thành phố luôn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng đồng bào và các tổ chức tôn giáo. Đây không chỉ là hoạt động thể hiện sự quan tâm của thành phố mà còn là dịp ghi nhận những đóng góp của các cộng đồng tôn giáo đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như sự phát triển của TP HCM. Ông Dương Anh Đức trân trọng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng Hồi giáo trên địa bàn thành phố trong công cuộc xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Cộng đồng Hồi giáo trên địa bàn TP HCM luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng chính quyền thành phố, góp phần xây dựng môi trường sống đoàn kết, nghĩa tình và phát triển. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh thời gian qua, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế và đà phát triển tích cực. Để có được kết quả đó là nhờ tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và đóng góp của toàn xã hội; trong đó có vai trò, sự đóng góp tích cực của cộng đồng Hồi giáo. TP HCM có truyền thống rất đáng quý, đó là trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại luôn gìn giữ và phát huy tinh thần nghĩa tình. Thành phố luôn quan tâm, chăm lo các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cộng đồng tôn giáo.

Ông Dương Anh Đức tin tưởng quý chức sắc, chức việc, tín đồ Hồi giáo sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, ông cũng mong muốn đồng bào Hồi giáo tiếp tục đồng hành cùng TP HCM trong giai đoạn mới, nhất là khi thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hướng đến nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức (giữa) tặng quà chúc mừng Cộng đồng Hồi giáo TP HCM và Thánh đường Muslimin

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Ông Machdares Samael, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP HCM, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của TP HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM trong thời gian qua dành cho cộng đồng Hồi giáo. TP HCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Hồi giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tổ chức các ngày lễ trọng đại và thực hiện nghĩa vụ tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ về ý nghĩa của Đại lễ Raya Idil Adha, ông Machdares Samael cho rằng đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo, được xem như "Tết" của cộng đồng Muslim trên thế giới. Dịp này là thời điểm rất thiêng liêng, mang ý nghĩa đoàn tụ, sẻ chia và cầu mong bình an cho cộng đồng Muslim. Ông Machdares Samael cũng thông tin về mùa hành hương Haji tại thánh địa Mecca, thể hiện tinh thần tri ân Allah, đoàn kết, sẻ chia và bác ái trong cộng đồng. Trong dịp lễ này, các tín đồ tập trung hành lễ tại các thánh đường, thực hiện nghi thức Qurban (hiến tế bò, dê, cừu), sau đó chia sẻ cho người khó khăn. Ông Machdares Samael khẳng định cộng đồng Hồi giáo sẽ luôn phát huy phương châm hành đạo là "Sống tốt đời, đẹp đạo; đoàn kết dân tộc; đoàn kết tôn giáo", góp phần cùng chính quyền xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo ông Lê Minh Đạo, Thư ký Ban Quản trị Thánh đường Musulmane, dịp Đại lễ Raya Idil Adha, thánh đường đã triển khai nhiều hoạt động an sinh nhằm chăm lo cho tín đồ Hồi giáo có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt tại đây. Theo đó, Ban Quản trị Thánh đường Musulmane sẽ trao tặng 300 phần hỗ trợ cho các tín đồ khó khăn, mỗi phần hỗ trợ trị giá 2 triệu đồng. Các phần hỗ trợ tập trung vào nhu cầu an sinh thiết yếu và hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế, góp phần giúp bà con ổn định đời sống, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt. Bên cạnh hoạt động chăm lo trực tiếp, thánh đường còn tổ chức chia sẻ thực phẩm đến các khu vực cộng đồng Hồi giáo trên địa bàn khu vực TP HCM cũ nhân dịp đại lễ. Cụ thể, thịt bò được phân bổ đến 14 khu vực; trong đó các khu vực có đông tín đồ được hỗ trợ khoảng 150 kg, còn các khu vực nhỏ nhận khoảng 50 kg nhằm bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng không khí của đại lễ.

Ngoài ra, vào tháng chay Ramadhan, Ban Quản trị Thánh đường Musulmane cũng duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Mỗi khu vực Hồi giáo tại khu vực TP HCM cũ được hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng, đồng thời nhận thêm từ 50-100 kg gạo và từ 10-40 kg chà là để phục vụ sinh hoạt, thực hành nghi lễ trong tháng chay. Không chỉ tập trung tại TP HCM, các hoạt động hỗ trợ của cộng đồng Hồi giáo còn được mở rộng đến cộng đồng Hồi giáo một số địa phương khó khăn lân cận, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia và đồng hành cùng những hoàn cảnh còn khó khăn.

Sau sáp nhập, toàn TP HCM có khoảng 9.400 tín đồ Hồi giáo, sinh hoạt tại 11 thánh đường, 5 tiểu thánh đường và 7 điểm sinh hoạt tập trung.



