Cộng đồng mạng "lên đồng" với "đội săn phạt nguội", Công an TP HCM nói gì?

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao chuyện "đội săn phạt nguội" gửi đến công an hình ảnh vi phạm giao thông để lấy tiền thưởng. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng vi phạm bị phạt là điều bình thường nhưng không đồng tình với việc "đi săn" vi phạm để kiếm tiền.

Ý kiến của một người dùng mạng xã hội đang tạo ra 2 luồng tranh luận. Người này bày tỏ: "Tôi không đồng tình việc một số người suốt ngày không lo đi làm mà chỉ đi chụp hình lỗi vi phạm của người khác".

Một số người ngang nhiên chiếm dụng lòng đường trước Bệnh viện Chợ Rẫy

Anh Minh Phong (ngụ quận 7, TP HCM) nêu ý kiến: "Tất cả chúng ta được làm những gì pháp luật cho phép và việc gửi hình ảnh vi phạm cho công an cũng là trách nhiệm của công dân để góp phần giúp thành phố văn minh hơn. Pháp luật cho phép và Công an TP HCM cũng khuyến khích điều này".

Một người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ, TP HCM

Về vấn đề này, lãnh đạo Công an TP HCM cho biết giữa năm 2024, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh về vi phạm trật tự an toàn giao thông với phương châm "mỗi người dân là một chiến sĩ CSGT phát hiện hành vi vi phạm".

Từ tháng 6-2024 đến lúc Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực (1-1-2025), Công an TP HCM đã tiếp nhận 1.880 thông tin hình ảnh, chuyển cho các đơn vị CSGT 1.041 thông tin để tiếp tục xác minh, xử lý chủ phương tiện/người vi phạm.

Các đơn vị thuộc Công an TP HCM đã rà soát, xác minh, gửi 654 thông báo mời chủ phương tiện/người vi phạm và ra quyết định xử phạt 128 trường hợp với số tiền gần 500 triệu đồng. Trong đó, 61 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.

Từ ngày Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, Công an TP HCM đã tiếp nhận được 87 thông tin, hình ảnh phản ánh. Các thông tin này đang trong quá trình chuyển cho các đơn vị liên quan gửi thông báo xác minh, xử lý.

Theo Công an TP HCM, việc chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông hiện nay do chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa thể thực hiện.

Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của 1 vụ việc được đề xuất không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tối đa 5 triệu đồng.