HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

Công khai 341 dự án chậm triển khai

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- UBND TP Hà Nội tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Công khai 341 dự án chậm triển khai - Ảnh 1.

Khu đất thực hiện Dự án khu phức hợp Giảng Võ (khoanh đỏ-PV) nằm trong diện rà soát. Ảnh: Đình Phong

 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 360-TB/TU ngày 10-4-2026; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29-3-2026 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội; xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 268/TTr-SNNMT ngày 10-4, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương báo cáo bằng văn bản về việc triển khai thực hiện dự án theo đề cương, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-4.

Nội dung đề cương các nhà đầu tư phải báo cáo gồm: Tình hình triển khai thực tế của dự án đến thời điểm báo cáo (tiến độ đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính…); các thủ tục pháp lý đã thực hiện và còn tồn tại; khó khăn, vướng mắc (phân định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan); đánh giá năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư (năng lực tài chính, khả năng huy động vốn, tổ chức thực hiện…); làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc chậm triển khai; đề xuất phương án xử lý và cam kết tiến độ cụ thể với mốc thời gian rõ ràng, khả thi.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND thành phố về tính trung thực, chính xác của nội dung báo cáo.

Sau ngày 30-4, các nhà đầu tư không gửi báo cáo, hoặc gửi không đúng thời hạn, hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, UBND thành phố sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 19-4-2026, đồng thời theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư gửi báo cáo bảo đảm thời hạn và yêu cầu.

Dưới đây là danh sách 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Tin liên quan

Sở Xây dựng TPHCM thông tin toàn cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13

(NLĐO) - Dự án nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ dự kiến khởi công tháng 1-2027.

Thúc tiến độ nhiều dự án cảng biển tại TPHCM

(NLĐO) - TPHCM thúc tiến độ 3 dự án cảng biển lớn dịp 30-4, hiện chỉ một dự án đủ điều kiện động thổ, các dự án còn lại vướng thủ tục pháp lý.

Dự án khu dân cư 186 tỉ "mắc cạn" bên sông Vệ gần chục năm

(NLĐO) – Gần chục năm triển khai, dự án khu dân cư 186 tỉ đồng vẫn trong tình trạng dang dở khi hạ tầng thiếu đồng bộ, khu tái định cư bỏ hoang.

Thành phố Hà Nội nhà đầu tư dự án chậm triển khai rà soát dự án
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo