Công khai 341 dự án chậm triển khai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Khu đất thực hiện Dự án khu phức hợp Giảng Võ (khoanh đỏ-PV) nằm trong diện rà soát. Ảnh: Đình Phong Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 360-TB/TU ngày 10-4-2026; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29-3-2026 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội; xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 268/TTr-SNNMT ngày 10-4, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương báo cáo bằng văn bản về việc triển khai thực hiện dự án theo đề cương, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-4.

Nội dung đề cương các nhà đầu tư phải báo cáo gồm: Tình hình triển khai thực tế của dự án đến thời điểm báo cáo (tiến độ đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính…); các thủ tục pháp lý đã thực hiện và còn tồn tại; khó khăn, vướng mắc (phân định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan); đánh giá năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư (năng lực tài chính, khả năng huy động vốn, tổ chức thực hiện…); làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc chậm triển khai; đề xuất phương án xử lý và cam kết tiến độ cụ thể với mốc thời gian rõ ràng, khả thi.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND thành phố về tính trung thực, chính xác của nội dung báo cáo.

Sau ngày 30-4, các nhà đầu tư không gửi báo cáo, hoặc gửi không đúng thời hạn, hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, UBND thành phố sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 19-4-2026, đồng thời theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư gửi báo cáo bảo đảm thời hạn và yêu cầu.

Dưới đây là danh sách 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội: