HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Công khai rao bán gà lôi trắng trên mạng xã hội

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tại một nhóm có gần 10.000 thành viên, một tài khoản tên G.H đăng bán gà lôi trắng và nhận được nhiều bình luận hỏi mua.

Gà lôi trắng có được nuôi?

Vừa qua, vụ án ông Thái Khắc Thành (ngụ tỉnh Nghệ An) bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng, sau đó được cho tại ngoại chờ phúc thẩm, đã gây chú ý mạnh mẽ trong dư luận.

Thế nhưng, sau vụ việc này, chúng tôi ghi nhận hoạt động mua bán gà lôi trắng vẫn diễn ra công khai trên các kênh mạng xã hội. Chỉ cần gõ cụm từ “bán gà lôi trắng” hoặc “cần mua gà lôi trắng” trên facebook, hàng loạt hội nhóm xuất hiện, rao bán với nhiều mức giá.

Công khai rao bán gà lôi trắng trên mạng xã hội: Nguy cơ lừa đảo tiềm ẩn - Ảnh 1.

Gà lôi trắng được bán công khai trên mạng

Rủi ro lừa đảo khi mua gà lôi trắng

Tại một nhóm có gần 10.000 thành viên, một tài khoản tên G.H đăng bán gà lôi trắng và nhận được nhiều bình luận hỏi mua.

Trao đổi qua số điện thoại được đăng kèm, người này cho biết giá khoảng 4 triệu đồng/con, bao gồm giấy phép nuôi. Do nhu cầu cao, người bán đã hết hàng và chỉ giao ở miền Bắc để tránh rủi ro gà bị chết trong quá trình vận chuyển.

“Khách nên tìm mua tại các điểm bán gà cảnh ở gần nơi sinh sống để dễ chọn được con đẹp, khỏe mạnh. Gà có giấy phép và gà không giấy phép chênh lệch giá nhưng chỉ nên mua loại có giấy để đảm bảo an toàn"- người này cho biết.

Ngoài ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin rao bán gà lôi trắng với giá rẻ khiến nhiều người bất ngờ, chỉ 3–5 triệu đồng/cặp (đã bao gồm giấy phép nuôi), kèm phí giao hàng toàn quốc.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội cũng có không ít người cảnh báo rủi ro bị lừa, phổ biến là lừa đặt tiền cọc nhưng không giao gà.  

Đáng chú ý, ngoài gà lôi, nhiều người còn công khai rao bán nhiều loại thú rừng, rùa, chim, chồn hương, mèo rừng,…

Công khai rao bán gà lôi trắng trên mạng xã hội: Nguy cơ lừa đảo tiềm ẩn - Ảnh 2.

Công khai rao bán gà lôi trắng trên mạng xã hội: Nguy cơ lừa đảo tiềm ẩn - Ảnh 3.

Gà lôi trắng được rao bán công khai trên mạng

Gà lôi trắng là loài chim rừng quý hiếm, xếp vào nhóm hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại (IIB) theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc nuôi, nhân giống hay buôn bán đều bắt buộc phải có giấy phép hợp pháp.

Đối với nhóm IIB có 187 loài động vật hoang dã. Trong đó bộ gà, họ trĩ gồm có các loài gà so họng trắng, gà so ngực gụ, gà so họng hung, gà so họng đen, gà lôi hông tía và gà lôi trắng.

Theo quy định, việc nuôi các loài này chỉ phục vụ bảo tồn, nghiên cứu hoặc du lịch sinh thái tại cơ sở bảo tồn được cấp giấy chứng nhận, với điều kiện nghiêm ngặt về nguồn gốc, số lượng, chuồng trại và nhân lực.


Tin liên quan

VIDEO: Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng

VIDEO: Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng

(NLĐO) - Nơi người nông dân Thái Văn Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng được dựng lên sơ sài ngay trước sân nhà.

Vụ “gà lôi trắng”: Từ bức ảnh thương cảm đến niềm vui đoàn tụ của anh Thái Khắc Thành

Quá trình điều tra, anh Thành thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại 2 triệu đồng tiền thu lợi bất chính

Người đàn ông nuôi, bán 13 con gà lôi trắng được cho tại ngoại

Một số tin khác đáng chú ý: Lâm Đồng chỉ đạo nóng sau vụ sạt lở làm 2 người chết ở quán cà phê; Nguyên nhân thầy giáo tát tới tấp vào mặt học sinh lớp 7...

gà lôi trắng Thái Khắc Thành động vật hoang dã mua bán gà hiếm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo