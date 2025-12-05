Công nghệ nhận dạng khuôn mặt gây tranh cãi ở Anh

Chính phủ nước này cho biết ngày 4-12.

Công nghệ này đã giúp Sở Cảnh sát London thực hiện 1.300 vụ bắt giữ trong 2 năm qua, đối tượng bao gồm những kẻ hiếp dâm, bạo hành gia đình, tội phạm bạo lực... Những người mất tích và cả tù nhân trốn ngục hay những người được thả nhầm cũng được tìm thấy nhờ công nghệ này - theo tờ Metro.



Cảnh sát London sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trực tiếp tại nhiều sự kiện lớn như các trận bóng đá và lễ hội. Công nghệ này còn hỗ trợ điều tra hình sự bằng cách tìm kiếm trong các đoạn video do điện thoại di động, camera giám sát… ghi lại, rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu hình ảnh của những người từng bị bắt giữ, truy nã và kết tội.

Giới chức Bộ Nội vụ Anh đánh giá nhận dạng khuôn mặt là bước đột phá lớn nhất sau kỹ thuật đối chiếu DNA. Công nghệ này đã giúp loại bỏ hàng ngàn tội phạm nguy hiểm, đồng thời có tiềm năng lớn trong việc tăng cường an ninh cho người dân.

Tuy nhiên, tổ chức bảo vệ quyền dân sự Big Brother Watch gọi kế hoạch tăng cường công nghệ nhận dạng khuôn mặt là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền riêng tư.

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã được thử nghiệm tại một số địa phương ở Anh. Ảnh: PA Wire

"Luật ở châu Âu bảo vệ công chúng khỏi việc giám sát hàng loạt nhưng Anh lại là một ngoại lệ. Người dân Anh giờ đây bị những camera này giám sát và bị đối xử như nghi phạm gần như hằng ngày" - Big Brother Watch tuyên bố. Tổ chức này dẫn hồ sơ cảnh sát tiết lộ hơn 7 triệu người Anh bị camera nhận dạng khuôn mặt quét trong năm qua.

Theo Metro, chính phủ Anh sẽ tiến hành tham vấn trong vòng 10 tuần để đánh giá lợi ích của công nghệ nói trên cũng như các biện pháp duy trì sự tin tưởng của công chúng, bao gồm cơ chế bảo vệ quyền riêng tư. Chính phủ Anh cũng đề xuất thành lập một cơ quan để quản lý việc cảnh sát sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt và các công nghệ tương tự.

Bộ Nội vụ Anh đã đầu tư 12,6 triệu bảng cho công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào năm ngoái. Năm nay, 6,6 triệu bảng đã được chi ra để hỗ trợ việc ứng dụng, đánh giá và triển khai có trách nhiệm công nghệ này.



