Quốc tế

Công nghệ tác chiến mới của Singapore

Cao Lực

Hướng tiếp cận này không nhằm phản ứng trước một mối đe dọa cụ thể, mà là một phần trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng an ninh

Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) chuẩn bị thử nghiệm công nghệ tác chiến mới, bao gồm bộ đồ bay phản lực (jetpack) và máy bay không người lái (UAV) vũ trang, nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống nguy hiểm trên biển.

Hai công nghệ trên được giới thiệu vào ngày 14-5, khi Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore K Shanmugam đến thăm căn cứ Brani của Lực lượng Cảnh sát tuần duyên (PCG). 

Theo mô phỏng được trình diễn, sĩ quan PCG sử dụng bộ đồ bay phản lực bay từ tàu cảnh sát sang tàu đối phương, sau đó phối hợp với đồng đội tiếp cận và khống chế nghi phạm. Trên không, UAV hỗ trợ hỏa lực để bảo vệ lực lượng làm nhiệm vụ.

Công nghệ tác chiến mới của Singapore - Ảnh 1.

Sĩ quan PCG mang bộ đồ bay phản lực tại căn cứ Brani - Singapore vào ngày 14-5. Ảnh: CNA

Bộ trưởng Shanmugam khẳng định với kênh Channel News Asia (CNA) rằng hướng tiếp cận này không nhằm phản ứng trước một mối đe dọa cụ thể, mà là một phần trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng an ninh. Ông nhấn mạnh công nghệ mới sẽ bảo vệ sĩ quan tốt hơn và tạo ra "bước nâng cấp vượt bậc" trong thực thi pháp luật. 

Được phát triển bởi Công ty Gravity Industries (Anh), mỗi bộ đồ bay phản lực nặng khoảng 35 kg, có thể đạt tốc độ tối đa 137 km/giờ và hoạt động liên tục khoảng 3 phút. Dù phạm vi hoạt động còn hạn chế, giới chức Singapore tin rằng thiết bị vẫn đủ đáp ứng yêu cầu tác chiến thực tế và tạo lợi thế chiến thuật đáng kể.

Về UAV vũ trang, SPF đang nghiên cứu triển khai hệ thống này trong các chiến dịch đặc biệt có mức độ rủi ro cao hoặc địa hình phức tạp. Mục tiêu là giúp SPF phản ứng nhanh hơn, đồng thời tạo bất ngờ khi tác chiến. Ngoài nhiệm vụ trên biển, UAV vũ trang có thể dùng trong các tình huống chống khủng bố hoặc giải cứu con tin trong nhà, đặc biệt khi nghi phạm cố thủ hoặc gài bẫy tại lối vào.

Bộ trưởng Shanmugam cho biết Singapore từ lâu đã chuẩn bị cho các tình huống như cướp tàu hay tấn công trên biển, bởi nước này là trung tâm hàng hải quan trọng của khu vực. 

Tuy nhiên, SPF nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ mới phải tuân theo quy định pháp lý nghiêm ngặt, quy tắc giao chiến rõ ràng và các biện pháp bảo đảm an toàn chặt chẽ cho người dân và sĩ quan. 

Thỏa thuận đáng chú ý giữa Singapore và New Zealand

Thỏa thuận đáng chú ý giữa Singapore và New Zealand

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết thỏa thuận này nhằm tạo sự ổn định khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Singapore tăng cường chống bắt nạt học đường

Thông tin mọi trường học ở Singapore sẽ áp dụng thống nhất các biện pháp kỷ luật trong những vụ bắt nạt đã mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho bà Sher-li Torrey.

Singapore siết chặt tải ứng dụng với người dưới 18 tuổi

Trong khi đó, các hãng Huawei, Samsung, Apple yêu cầu người dùng liên kết thẻ tín dụng với tài khoản để hoàn tất quy trình xác minh.

