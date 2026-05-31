Công nghệ WiFi 8 lộ diện





TP-Link, nhà cung cấp thiết bị WiFi vừa công bố Archer 8, router WiFi 8 đầu tiên trên thế giới được xây dựng theo chuẩn IEEE 802.11bn, chuẩn kết nối thế hệ tiếp theo hướng đến độ tin cậy cao trong điều kiện thực tế.

Trong các thử nghiệm trong môi trường mô phỏng điều kiện sử dụng gia đình thực tế, TP-Link ghi nhận nhiều cải tiến đáng chú ý của WiFi 8 so với WiFi 7 ở cùng khoảng cách và điều kiện tín hiệu: Tăng 33% thông lượng nhờ cải tiến công nghệ điều chế và mã hóa tín hiệu, giúp duy trì tốc độ nhanh và ổn định hơn ở khoảng cách xa; cải thiện 15% hiệu suất giữa nhiều điểm truy cập trong môi trường nhiễu cao nhờ công nghệ điều phối tái sử dụng không gian nâng cao; tăng 30% hiệu năng tín hiệu trong môi trường nhiều tầng với kết nối đơn thiết bị và cải thiện 10%-20% trong môi trường đa thiết bị nhờ kiến trúc ăng-ten tiên tiến kết hợp tối ưu hóa bằng AI… Dự kiến, WiFi 8 đưa vào sử dụng vào tháng 10-2026.