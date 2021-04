Cần bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn mạng

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, các thiết bị AI gia đình được kết nối internet, quản trị trên cloud (đám mây) nhằm gia tăng tiện ích cho người dùng. Nhưng bên cạnh đó, những nguy cơ về an ninh mạng, xâm nhập trái phép, lấy cắp dữ liệu, điều khiển thiết bị... hoàn toàn có thể xảy ra nếu thiết bị có lỗ hổng an ninh mạng. Do đó, để tạo sự an tâm cho người dùng, nhà sản xuất phải đưa các tiêu chuẩn an ninh, an toàn mạng vào thiết bị như: các dữ liệu của thiết bị lưu trữ trên cloud cần được mã hóa để tránh bị xem trộm, kết nối từ xa cần bảo đảm các tiêu chuẩn xác thực để chống "nghe lén"... Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người dùng nên lựa chọn sản phẩm của những thương hiệu có uy tín.