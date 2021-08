Giải pháp ElinkKVM của Công ty cổ phần E Link Gate (TP HCM) như một "trợ lý ảo" có thể hỗ trợ xử lý mọi sự cố IT từ xa cho các doanh nghiệp. Sản phẩm ElinkKVM có thể hỗ trợ xử lý IT từ xa, bao gồm cả lỗi OS (hệ điều hành) và mất kết nối mạng, điều mà các phần mềm remote desktop không làm được.



Quy trình hoạt động của giải pháp ElinkKVM (Ảnh đơn vị nghiên cứu cung cấp)

Theo ông Bùi Xuân Thạch (đại diện Công ty E Link Gate) giải pháp ElinkKVM có nhiều tính năng như có thể sửa, cài đặt lại windows; kết nối từ xa ngay cả khi mạng bị trục trặc nhờ có tích hợp USB 3G/Wifi; kết nối đường truyền VPN chủ động cho các IT; phân quyền quản trị; ngắt mạng máy tính chủ để không truyền file ra ngoài… Hiện ElinkKVM đã được triển khai ứng dụng trong quản lý và hỗ trợ IT từ xa cho một số chi nhánh ngân hàng, các công ty IT hỗ trợ SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa) tại TP HCM.

Một hướng ứng dụng "số" khác cũng rất thiết thực trong hoạt động quản lý tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do một startup Việt cung cấp. Dựa trên nền tảng công nghệ tự động hóa giải pháp mang tên Bizzi giúp doanh nghiệp tự động nhận, lưu trữ, quản lý hóa đơn điện tử.

Bizzi cho phép người dùng tự động trích xuất dữ liệu phù hợp với phần mềm kế toán và hệ thống ERP (giải pháp phần mềm quản lý thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu từ hoạt động kinh doanh). Việc xử lý tự động hóa đơn điện tử bằng công nghệ tự động hóa nên hóa đơn điện tử được lưu trữ với danh sách hiển thị trực quan, cho phép các doanh nghiệp tìm kiếm theo nhiều tiêu thức khác nhau như số hóa đơn, nhà cung cấp, ngày xuất hóa đơn... giúp các công ty giảm sai sót, tăng hiệu suất vì mỗi hóa đơn điện tử được xử lý, trích xuất dữ liệu nhanh (chưa đến 30 giây).

Ngoài ra, hóa đơn điện tử đầu vào cũng được hệ thống tự động kiểm tra, xác thực đảm bảo tính hợp lệ (kiểm tra chữ ký điện tử, đối chiếu với cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế...). Điều này giúp các công ty có thể yên tâm về mặt bảo mật và tính chính xác của dữ liệu.