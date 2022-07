Trước đây, do dịch Covid-19, người dân TP HCM làm CCCD phải mất thời gian dài chờ trả kết quả, người dân hoàn toàn thông cảm. Tuy nhiên, khi thành phố trở lại "bình thường mới" từ ngày 1-10-2021, các vấn đề phát sinh từ CCCD để giao dịch ngày càng trở nên bức bách với người dân.



Theo phản ánh của cộng đồng mạng, có nhiều trường hợp quy trình cấp CCCD không thể thực hiện do thông tin cá nhân bị sai sót, không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sai lỗi chính tả, sai cấu trúc dân cư (thông tin trường này nhập lộn vào trường kia). Điều này chủ yếu do khâu nhập liệu sai sót và tốn thời gian để xác thực các giấy tờ của công dân.

Chị Đ.T.T.H tuần trước phản ảnh: "Do CMND hết hạn vào tháng 1 nên từ tháng 10-2021, chị đi làm CCCD. Gần 3 tháng sau, khi đến công an quận, chị được báo không làm được CCCD do thông tin cá nhân của chị bị sai cấu trúc dân cư. Thay vì hướng dẫn hiệu chỉnh, chị lại được bảo phải làm lại CCCD mới. Tuy nhiên, tới tháng 6, chị mới được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh thông tin và phải đi lại nhiều lần. Chị phải làm lại CCCD lần thứ 3 mới được và đang chờ trả kết quả.

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP HCM, trước đây do làm gấp và tập trung làm không có định tuyến theo hệ thống của Bộ Công an nên không phát hiện được các sai lệch. Cũng có phần nguyên nhân do trước đây cơ quan chức năng vừa làm CCCD vừa làm sạch dữ liệu. Vì thế, một số trường hợp khai báo thông tin cấp CCCD chưa chính xác sẽ không in được thẻ CCCD.

Người dân mong ngành công an rà soát tình trạng cấp đổi CCCD, kiểm tra hồ sơ bị tồn đọng, xác định nguyên nhân để ưu tiên xử lý từng trường hợp. Tốt nhất vẫn là sử dụng hệ thống chính trị toàn dân của địa phương. Công an khu vực thông qua tổ dân phố, khu phố thông báo cho người dân biết các trường hợp làm CCCD rồi mà chưa được cấp thì đăng ký. Công an phường xã tập hợp lại rồi xử lý theo quy định. Nếu do thông tin sai sót, cần phải bổ sung hay thậm chí làm lại CCCD, công an địa phương thông báo cho người dân và tạo điều kiện thuận tiện nhất cho họ bổ sung thông tin. Những người phải làm lại do sai sót cũng cần được ưu tiên.

Nhiều người đề nghị cơ quan công an nên có một cổng thông tin điện tử riêng cho việc cấp đổi CCCD, nơi người dân có thể truy cập để theo dõi tiến trình cấp đổi CCCD của mình để kịp sửa chữa nếu dữ liệu không đúng. Hiện nay, với những tiến bộ của chính quyền điện tử, đã có nhiều thủ tục hành chính công đã được đưa lên mạng, rất tiện lợi cho người dân.