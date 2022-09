Theo hãng phần mềm chống virus Kaspersky lúc đó, Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia, vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng lớn bởi ransomware này. Trên đồ họa của tờ New York Times (Mỹ) về WannaCry, Việt Nam cũng xuất hiện với 2 "điểm nóng" là Hà Nội và TP HCM. Thậm chí theo nghiên cứu của Tập đoàn công nghệ Bkav, tại Việt Nam lúc đó có tới 52% máy tính tồn tại lỗ hổng EternalBlue - lỗ hổng mà WannaCry đang khai thác để tấn công, mã hóa dữ liệu của người dùng trên khắp thế giới.



Theo Báo cáo Mối đe dọa an ninh của hãng phần mềm chống virus Symantec, mã độc góp phần cùng các loại hình tội phạm máy tính khác gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới ước khoảng 6.000 tỉ USD vào năm 2021 và gia tăng với tốc độ 15% mỗi năm. Trong đó, mã độc tống tiền là một trong những dạng tấn công đáng sợ nhất vì tốc độ phá hoại dữ liệu quý và gây thiệt hại nhiều tiền của cho nạn nhân.

Chuyên gia Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena, cho biết: "Mã độc phát triển mới hằng ngày, hằng giờ, chỉ kiểm soát và phát hiện, không thể diệt trừ. Vì vậy, cần liên tục giám sát chặt hệ thống, thiết lập hệ thống "tình báo dân sự" và thiết bị cá nhân để phát hiện sớm nguy cơ. "Tình báo dân sự" ở đây được hiểu là các chuyên gia về an ninh mạng kiểm tra và cảnh báo, các ứng dụng và giải pháp bảo vệ mạng và an toàn thông tin… Ông Thắng cũng cảnh báo do chủ quan, thiếu thông tin cảnh báo từ sản phẩm dân sự có nhúng, ngụy trang mã độc do thám… mà cá nhân và doanh nghiệp, tổ chức có thể bị mã độc tấn công. Doanh nghiệp có thể bị khủng hoảng nặng, tổn thất nặng về kinh tế khi bị mã độc tấn công.

Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông vào giữa tháng 9-2022 đã phát động chiến dịch toàn dân cùng "quét sạch" mã độc trên không gian mạng Việt Nam để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10).

Chiến dịch sẽ được triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành phố thông qua hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin; đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; các ngân hàng, tổ chức tài chính. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ cùng chung tay xử lý các nguồn lây nhiễm mã độc. Các phần mềm phòng chống mã độc sẽ được cập nhật, cho phép mọi người sử dụng miễn phí trên Cổng thông tin Không gian mạng quốc gia tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022.

Theo đại diện của NCSC, tình trạng nhiều thiết bị kết nối mạng của Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma (botnet) đã diễn ra từ lâu. Gần đây xảy ra nhiều cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ việc các website, máy chủ, địa chỉ IP của Việt Nam tham gia vào hạ tầng điều khiển các mạng botnet và phát tán mã độc, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên không gian mạng.

Các chuyên gia cảnh báo mã độc có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động chuyển đổi số quốc gia. Khi mã độc xâm nhập vào một hệ thống, ứng dụng dùng chung, vô số thiết bị của người dùng sẽ bị tấn công có thể với quy mô cả nước.