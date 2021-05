Đây là chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP HCM, tại buổi tư vấn trực tuyến về "Sử dụng điện thế nào cho an toàn?" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 7-5.



Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy gây hậu quả lớn, nghiêm trọng vẫn do ý thức của con người trong việc thực hiện các quy định về an toàn PCCC trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng chia sẻ tại buổi tư vấn trực tuyến. Ảnhh: Hoàng Triều

Cảnh sát PCCC TP HCM đã đưa vào sử dụng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp "HELP 114" để thường xuyên thông báo, cảnh báo các tai nạn, sự cố ngay khi mới xảy ra để người dân biết. Ngoài ra cũng để nâng cao ý thức phòng ngừa của người dân.

Người dân có thể cài ứng dụng miễn phí trên 2 hệ điều hành Android (Google) và IOS (Apple)

Giao diện của ứng dụng "HELP 114"

PC07 khuyến khích người dân hãy tải và cài đặt ứng dụng "HELP 114" để được an toàn hơn khi có tai nạn, sự cố cháy nổ xảy ra.

"HELP 114" là ứng dụng trên di động được cài đặt trên 2 hệ điều hành Android (Google) và IOS (Apple), cho phép người dùng tải xuống miễn phí để cài đặt sử dụng. Đồng thời, ứng dụng Web có tên "Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp" được cài đặt và sử dụng trên máy tính tại Trung tâm thông tin chỉ huy (Tổng đài 114) của PC07.

Người dân có thể dùng ứng dụng "HELP 114" gọi thoại đến số 114 chỉ bằng một nút bấm, gửi link định vị người gọi đến ứng dụng Web "Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp" của cảnh sát, kể cả khi điện thoại không có internet; gọi Live Stream Video với cảnh sát khi điện thoại có internet.

Người dùng cũng có thể chụp hình, gửi hình ảnh vụ việc đến Web "Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp" của Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn; chat (nhắn tin) với cảnh sát qua ứng dụng "HELP 114".

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng, "HELP 114" còn có các chức năng bổ sung khác như: SOS Người thân (tự động gọi thoại đến người thân chỉ bằng một nút bấm, đồng thời tự động gửi link định vị của mình đến điện thoại người thân có kèm tin nhắn khẩn cấp được tạo sẵn)…

Nếu mỗi người dân dùng "HELP 114" để báo tin về các nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, để phản ánh về các hành vi vi phạm về PCCC cho lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, sẽ có hàng triệu tai mắt giúp cảnh sát giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ về an toàn PCCC…

Trong nhiều trường hợp khẩn cấp, không thể mô tả chính xác vị trí tai nạn, sự cố thì cũng được Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn biết và đến cứu. Đặc biệt hữu ích khi bị tai nạn, sự cố trên sông, trên biển, chỉ cần nhấn nút 114, lực lượng cảnh sát của PC07 sẽ biết chính xác tọa độ vị trí GPS của người bị nạn và chuyển tọa độ này cho các lực lượng ứng cứu trên sông, trên biển đến cứu kịp thời…