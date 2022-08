Nhằm thiết thực giúp các doanh nghiệp dễ dàng sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo đúng Quy định, ngày 3-8, Tập đoàn Bkav đã ra mắt "chứng từ điện tử Bkav eChungtu". Nền tảng được phát triển dựa trên công nghệ web-based, cung cấp sẵn cho các doanh nghiệp đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký mẫu để doanh nghiệp sử dụng và đăng ký với cơ quan thuế.



Giao diện đăng nhập Nền tảng Chứng từ khấu trừ TNCN điện tử - Bkav eChungtu

Bkav eChungtu hỗ trợ tạo lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN một cách đơn giản: tạo từng tờ cho các doanh nghiệp sử dụng ít chứng từ, tạo nhiều tờ theo lô và có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ sẵn có. Bkav eChungtu còn tích hợp sẵn các công nghệ ký số như "Ký số USB Token", "Ký số từ xa" giúp doanh nghiệp có thể ký số ngay trên các thiết bị di động mọi lúc mọi nơi, đảm bảo giá trị pháp lý của chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Ông Nguyễn Khơ Din, Tổng giám đốc Công ty Nền tảng chuyển đổi số SME, thành viên Tập đoàn Công nghệ Bkav cho biết: Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài chính ban hành ngày 17- 9-2021 quy định, từ ngày 1-7-2022 các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chính thức ngừng việc sử dụng chứng từ khấu trừ giấy do cơ quan thuế cấp và chứng từ tự in theo quy định tại Thông tư 37, và chuyển đổi sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Bkav eChungtu sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí, như không tốn chi phí chuyển phát chứng từ mà chỉ cần gửi qua đường điện tử như Email, tin nhắn. Không lo mất mát,cháy hỏng do được lưu trữ trên môi trường điện tử được đảm bảo tính an toàn với chữ ký số và các giải pháp an ninh của Bkav.