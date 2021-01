Trong đó, có dự án của Tập đoàn Foxconn mở rộng sản xuất các sản phẩm chiến lược công nghệ cao cho hãng Apple ngay tại Việt Nam, được dư luận quan tâm.



Foxconn đã bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2007 với 2 nhà máy sản xuất điện tử đầu tiên tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Theo ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, tính đến tháng 12-2020, tổng vốn đầu tư của Foxconn tại Việt Nam là 1,5 tỉ USD. Dự kiến năm 2021, Foxconn sẽ đầu tư thêm gần 700 triệu USD và tăng thêm 10.000 lao động.

Dự án mới của Foxconn tại Khu Công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang) là để sản xuất máy tính bảng, máy tính xách tay cho Apple, với quy mô sản xuất khoảng 8 triệu sản phẩm/năm. Đây là những sản phẩm trước đây chủ yếu được Foxconn sản xuất tại Trung Quốc. Và người ta hoàn toàn có thể hy vọng một ngày nào đó những chiếc smartphone iPhone của Apple có in dòng xuất xứ "Designed by Apple in California. Made in Vietnam".

Trong khi đó, Việt Nam hiện nay là nơi sản xuất ở nước ngoài lớn nhất thế giới của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc), đặc biệt là về sản phẩm smartphone. Tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam kể từ khi chính thức đầu tư vào năm 2008 đến giữa năm 2020 đã lên đến 17,363 tỉ USD.

Việt Nam cũng đã trở thành một nơi sản xuất của hàng loạt tên tuổi công nghệ lớn như Canon, Microsoft, Nokia, Intel, LG,…

Có thể nói rằng với "cú hích Intel", Việt Nam đã ngày càng thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Năm 2006, Tập đoàn Intel đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam khi quyết định tăng vốn đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp và kiểm định chip bán dẫn lớn nhất thế giới tại Việt Nam lên 1 tỉ USD.

Tin vui đầu năm 2021 này càng làm tăng thêm thách thức. Việt Nam cần có cả một chiến lược lẫn những chiến thuật để sẵn sàng đáp ứng tối ưu việc trở thành một cứ điểm nghiên cứu và sản xuất điện tử, công nghệ cao.

GS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, nhận định: "Hai nội dung mà các nhà đầu tư nước ngoài rất trông đợi ở phía Việt Nam là kiên định hơn nữa các cải cách, đặc biệt là cải cách thủ tục, để các nhà đầu tư không mất thời gian, đồng thời chống sách nhiễu phiền hà từ các công chức. Nếu làm được, chúng ta sẽ có cơ hội lớn hơn trong năm 2021 và các năm tới."