Nguyên nhân là do hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN tự động cập nhật các đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14. Đến ngày 15-1, một số DN cho biết vụ việc đã được tiếp nhận và xử lý bình thường, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần phải tiếp tục xử lý.



Dù cơ quan chức năng đưa ra lý do mà theo họ là hợp lý nhưng thực tế cho thấy có sự thiếu liên thông và đồng bộ trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thiếu tính công nghệ cao, gây phiền hà nếu yêu cầu DN phải tự kê khai lại. Giá như hệ thống điện toán của nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ cũng có khả năng tự động cập nhật các đơn vị hành chính mới dựa trên các đơn vị hành chính cũ có trong hồ sơ; chẳng hạn rà quét phát hiện các hồ sơ đăng ký có ghi tên địa danh ở các quận 2, 9 và Thủ Đức, hệ thống sẽ tự động cập nhật theo tên phường và tên TP Thủ Đức.

Việc thay đổi đơn vị hành chính như sáp nhập, tách ra hay thay đổi tên luôn gây xáo trộn toàn diện. Người dân trong địa bàn phải thay đổi hàng loạt thứ, từ biển số nhà, bao thư in sẵn địa chỉ... cho tới giấy tờ tùy thân, giấy tờ sở hữu tài sản, tài khoản ngân hàng... Nếu như các cơ quan, tổ chức đã được chuyển đổi số một cách toàn diện và đồng bộ, có tính liên thông và có thể sử dụng dữ liệu dùng chung thì mọi sự có thể tự động cập nhật mà ít gây phiền toái cho mọi người.

Chính vì chưa có sự liên thông và đồng bộ về cơ sở dữ liệu mà lâu nay người dân đã gặp nhiều phiền phức khi đổi CMND thành CCCD. Thay vì được in thêm chi tiết về số CMND cũ ngay trên giấy CCCD mới, người dân được cấp một tờ giấy nhỏ chứng nhận số cũ và số mới mà buộc họ phải kèm theo nó khi có nơi nào cần xuất trình, cũng như phải giữ nó cẩn thận (dù thực tế rất khó giữ lâu). Nhưng phiền toái nhất là các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nơi cấp mã số thuế... không thể tự động cập nhật các thông tin mới mà buộc khách hàng phải trực tiếp tới ngân hàng xin thay đổi. Đành rằng thủ tục này được coi là cẩn trọng trong vấn đề an toàn bảo mật nhưng thời 4.0, chẳng lẽ không có giải pháp xác thực từ xa an toàn?