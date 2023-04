"Find My" là ứng dụng được Apple giới thiệu vào năm 2019 để thay thế cho ứng dụng "Find my iPhone". Ứng dụng "Find My" giúp người dùng có thể xác định vị trí các thiết bị của Apple bị thất lạc hay bị đánh cắp, từ iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods hay MacBook…

Khi các thiết bị của Apple được kết nối internet, ứng dụng sẽ lập tức xác định vị trí hiện tại của thiết bị thông qua định vị GPS để gửi về tài khoản iCloud của người dùng. Từ đó cho phép người dùng có thể xác định vị trí gần như chính xác của thiết bị, giúp tìm lấy lại thiết bị đang bị thất lạc hoặc bị lấy cắp.

Ngoài khả năng định vị, tính năng "Find My" cũng cho phép người dùng xóa dữ liệu trên thiết bị để tránh trường hợp các dữ liệu quan trọng, riêng tư bị lọt vào tay kẻ xấu.