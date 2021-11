Trong thời đại công nghệ số 4.0, giữa vô vàn thông tin nội dung trên internet và hàng loạt nguy cơ an ninh mạng, việc kiểm soát và bảo vệ con trẻ trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Hiểu được điều đó, Kaspersky đã cho ra đời giải pháp Kaspersky Safe Kids, giải pháp hỗ trợ đắc lực giúp ba mẹ quản lý và bảo vệ con trẻ tốt hơn ngay cả khi không ở bên cạnh con.

Với Kaspersky Safe Kids, bạn có thể dễ dàng quyết định được những nội dung nào là an toàn cho con, bao gồm những website mà trẻ có truy cập, thời gian trẻ sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh cũng như cảnh báo khi trẻ đi ra khỏi vùng an toàn mà bạn đã xác định. Qua đó, giải pháp sẽ bảo đảm cho con bạn luôn tuân thủ những quy tắc mà ba mẹ đã thiết lập. Với những thiết lập thông minh phù hợp với mọi lứa tuổi của trẻ em. Khi bạn thiết lập năm sinh của trẻ trong ứng dụng Kaspersky Safe Kids, ứng dụng sẽ tự động lựa chọn những thiết lập phù hợp với độ tuổi của con.

Với lý do đó, Kaspersky Safe Kids sẽ trở thành công cụ hữu ích cho các bậc cha mẹ trong thời kỳ học trực tuyến tránh dịch lần này.

Khi con lướt Internet, Kaspersky Safe Kids có thể giúp bạn:

• Hạn chế và chỉ hiển thị những kết quả tìm kiếm Internet an toàn cho con bạn. Kaspersky Safe Kids sẽ hỗ trợ ẩn các trang có nội dung người lớn.

• Ngăn trẻ truy cập các website không an toàn bằng cách hạn chế một danh mục cụ thể (ví dụ như các website đánh bạc).

• Xác định các website mà con bạn đã truy cập.

• Tìm hiểu về các bài đăng trên mạng xã hội của trẻ và những người bạn mà con bạn giao tiếp.

• Giúp con bạn dành ít thời gian hơn trên mạng Internet bằng cách thiết lập giới hạn thời gian sử dụng Internet.

• Chặn truy cập đến tất cả website nếu cần thiết.

Khi sử dụng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, Kaspersky Safe Kids sẽ giúp bạn bảo vệ con bằng cách:

• Tìm hiểu lượng thời gian mà con bạn đã sử dụng thiết bị.

• Giúp con bạn dành ít thời gian hơn trên các thiết bị bằng cách thiết lập giới hạn thời gian cho việc sử dụng thiết bị.

• Hạn chế việc sử dụng các ứng dụng cụ thể hoặc tất cả ứng dụng trong một danh mục cụ thể (ví dụ như trò chơi điện tử) để giúp con bạn dành thời gian cho bài tập về nhà và các hoạt động khác.

• Chặn các ứng dụng có độ tuổi không phù hợp với con bạn.

Khi bạn phải đi làm và không thể ở bên con, Kaspersky Safe Kids sẽ là một người trợ lý hỗ trợ bạn:

• Kiểm tra vị trí của trẻ trên một bản đồ.

• Thiết lập một khu vực an toàn trên bản đồ và nhận thông báo nếu con bạn đi ra khỏi khu vực an toàn đó.

• Nhận thông báo về các hoạt động của trẻ qua email hoặc thông báo trên điện thoại thông minh của bạn.

• Nhận và trả lời các yêu cầu của con bạn qua Kaspersky Safe Kids.

Kaspersky Safe Kids là ứng dụng được đánh giá cao trong nhiều giải thưởng công nghệ bảo mật như AV Test, AV Comparatives, PCMAG.com, Kaspersky tự hào mang đến giải pháp giúp các bậc phụ huynh giám sát và bảo vệ con trẻ một cách an toàn và bảo mật nhất. Tương thích và cài đặt được trên tất cả thiết bị Windows, macOS, Android và iOS, do đó bất kỳ thiết bị nào đi chăng nữa, bạn cũng có thể giám sát được sự an toàn của con khi học trực tuyến tại nhà.

Bảo vệ an toàn trực tuyến cho trẻ chỉ với 160.000 đồng/năm (giá gốc 200.000 đồng/năm).

Chương trình khuyến mãi áp dụng đến hết ngày 31-12-2021.

Bạn có thể mua bản quyền Kaspersky Safe Kids bằng cách truy cập TẠI ĐÂY.