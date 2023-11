Theo Google, lý do là các tài khoản lâu không hoạt động thường giữ mật khẩu cũ hoặc được sử dụng lại, chưa thiết lập xác thực hai yếu tố và người dùng cũng ít kiểm tra mức độ bảo mật. Phân tích của Google cũng cho biết xác thực 2 yếu tố của tài khoản lâu không hoạt động kém hơn từ 10 lần trở lên so với tài khoản đang hoạt động. Xác thực 2 yếu tố khiến tin tặc gặp khó khăn hơn vì tin nhắn phải được gửi đến thiết bị phụ để đăng nhập vào tài khoản. Nếu tài khoản bị tin tặc xâm nhập, chúng có thể sử dụng cho hàng loạt mục tiêu xấu làm ảnh hưởng đến tất cả những người sử dụng internet. "Đó là lý do chúng tôi sẽ xóa các tài khoản đã lâu không hoạt động" - tuyên bố của Google nhấn mạnh. Hồi đầu năm, Google đã ra thông báo sẽ xóa tất cả tài khoản Gmail và Google Photos không hoạt động từ 2 năm trở lên. Thời gian chính sách này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1-12 tới. Tài khoản bị xóa sẽ mất tất cả nội dung trong đó - bao gồm cả nội dung trong Google Workspace (Gmail, docs, drive, meet, calendar) và Google Photos.



Google lưu ý chỉ xóa những tài khoản mà họ đã gửi email để cảnh báo, gồm email của tài khoản và email khôi phục (nếu có). Nếu người dùng không nhận được email của Google thì đồng nghĩa tài khoản sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định mới.