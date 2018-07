iPhone và điện thoại Android tân trang gặp lỗi gì nhiều nhất

14/07/2018 10:53

Blannco, công ty chuyên phân tích việc sửa chữa thiết bị di động, tuần này công bố báo cáo về thị trường điện thoại tân trang.

Samsung là hãng có nhiều smartphone được người dùng mang đi sửa nhất, chiếm tỷ lệ 27%. Thống kê này không gây ngạc nhiên bởi hãng Hàn Quốc đang là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới nên số người dùng điện thoại Samsung rất cao. Trong khi đó, Xiaomi đứng ở vị trí thứ hai với 14%, gây bất ngờ vì các dòng điện thoại Mi và Redmi không thực sự phổ biến trên thị trường quốc tế, theo đánh giá của GSMArena.

Điện thoại Android chủ yếu gặp vấn đề về hiệu năng, chiếm 34% số trường hợp phải đem đi sửa. Tiếp đến là lỗi camera (14%). Ngoài ra, người dùng cũng nên kiểm tra kỹ về microphone, tình trạng sạc pin và loa trước khi quyết định mua máy.



Trong khi đó, điện thoại tân trang của Apple được xếp ở một bảng riêng. iPhone 6 và iPhone 6s kém tin cậy nhất, khi tỷ lệ gặp lỗi cao gấp hai lần so với bản Plus. Khác với thiết bị Android, iPhone lại gặp trục trặc chủ yếu liên quan tới kết nối. 9% smartphone chạy hệ điều hành iOS có vấn đề về Bluetooth, 8% dính sự cố Wi-Fi. Các vấn đề khác có thể kể đến tai nghe, dữ liệu di động, bộ thu tín hiệu...

Refurbished (hàng tân trang) là những sản phẩm vì nhiều lý do phải trả về nhà sản xuất, như bị trầy xước trong quá trình vận chuyển, hàng trưng bày tại hội chợ... Nhà sản xuất sẽ kiểm tra, sửa chữa sau đó đóng gói như mới rồi bán thị trường. Đây là những sản phẩm đảm bảo về chất lượng, mức giá giảm hấp dẫn hơn so với hàng mới. Theo Counterpoint, thị trường điện thoại refurbished đang phát triển nhanh, năm 2017 tăng 13% so với năm trước đó.

Theo Minh Minh (Sohoa)