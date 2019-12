Thu hút các nhà đầu tư

Mới đây, Ẩm thực nhà Bu đã nhận được vốn từ một số nhà đầu tư tại TP HCM. Chi tiết về khoản đầu tư này không được tiết lộ (theo thỏa thuận hợp đồng) nhưng Nguyễn Duy Vĩ cho biết sẽ sử dụng nguồn lực này để mở rộng và phát triển Công ty Ẩm thực nhà Bu. Anh Đặng Hoàng Minh, Giám đốc điều hành App Now, chia sẻ: "Now App luôn muốn đồng hành cùng các start-up trong ngành ẩm thực để đưa sản phẩm của mình đến với số đông thực khách. Việc hợp tác với Ẩm thực nhà Bu là một trong những chiến lược của App Now nhằm đưa đến khách hàng những món ăn truyền thống chất lượng cao và đa dạng".