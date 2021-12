Công tác thi công lắp đặt đồng hồ D300mm bệnh viện dã chiến

Các Đội Quản lý Mạng lưới Cấp nước thuộc công ty gồm Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức hiện tại đang thực hiện các chức năng nhiệm vụ: sửa chữa các sự cố trên mạng lưới cấp nước, thay đồng hồ nước, gắn mới đồng hồ nước, cơi van, sửa bể, thi công lắp đặt đồng hồ tổng...



Đảm bảo được sự an toàn cho các công nhân khi thực hiện các công tác ngoài hiện trường, nhất là vào ban đêm. Trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết ngoài hiện trường đảm bảo công tác thi công được nhanh chóng và hoàn thành nhanh nhất có thể.

Để thực hiện theo đề án Đô thị Sáng tạo, công ty sẽ thí điểm triển khai hệ thống cấp nước đô thị thông minh ở của TP HCM. Đồng thời, nhằm phục vụ công tác ứng phó với các sự cố trên mạng lưới một cách nhanh nhất, đảm bảo an toàn cấp nước cho người dân, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giải quyết các công việc với yêu cầu "Chất lượng" theo các mục tiêu: Ứng phó nhanh chóng với các sự cố trên mạng lưới cấp nước; Rút ngắn thời gian sửa chữa các sự cố trên mạng lưới cấp nước; Đảm bảo an toàn công tác thi công ngoài hiện trường; Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; Đảm bảo an toàn cấp nước cho người dân; Các mô hình xe ứng phó sự cố trên thế giới rất nhiều có thể nghiên cứu và tìm hiểu thông qua internet; Các máy móc, trang thiết bị ngoài thị trường cũng có sẵn rất nhiều và đa dạng chủng loại dễ lựa chọn lắp ráp.

Công tác sửa chữa ống nhánh DN25 của khách hàng

Đến thời điểm hiện nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã có 02 phiên bản xe ứng phó sự cố khẩn cấp đang hoạt động: Phiên bản 01 được nghiên cứu vào tháng 12-2019 và đưa vào hoạt động tháng 02-2020; Phiên bản 02 được nghiên cứu vào tháng 10-2020 và lắp ráp hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động 1 tháng sau đó. Phiên bản sau có nhiều cải tiến đáng kể, các máy móc thiết bị được bố trí khoa học hơn, các ngăn tủ được thiết kế tiện dụng hơn, chứa được nhiều đồ dùng, người sử dụng có thể tìm kiếm đồ nghề thông qua các bảng tên vật tư được dán bên ngoài tủ.



Sau một thời gian triển khai, đưa các xe ứng phó sự cố khẩn cấp vào hoạt động thực tiễn tại hiện trường, Công ty đã ghi nhận một số kết quả đạt được: Hỗ trợ sửa chữa khẩn cấp các điểm bể ống nhánh khách hàng hàng ngày; Hỗ trợ công tác thay đồng hồ nước khách hàng hàng ngày; Hỗ trợ sửa chữa khẩn cấp các sự cố trên hệ thống ống truyền tải của mạng cấp 3; Hỗ trợ thi công lắp đặt hầm đồng hồ tổng tiểu vùng DMA; Hỗ trợ thi công thay đồng hồ nước khách hàng cỡ lớn từ D100mm đến D200mm; Trên xe được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết giúp công việc được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng và đảm bảo an toàn lao động; Công nhân sửa bể không còn tốn nhiều sức lực khi sửa chữa như trước kia.

Đây là một mô hình đầu tiên được Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức nghiên cứu triển khai thực hiện. Việc sử dụng xe ứng phó sự cố khẩn cấp đã mang hiệu quả thiết thực nhất định, giúp các công việc được thực hiện dễ dàng và đạt hiệu quả cao: Thời gian sửa chữa sự cố rút ngắn gần 50% so với trước kia; Từng bước sử dụng cơ giới hóa thay sức lao động của con người; Nâng cao hình ảnh của công ty trong mắt khách hàng; Đảm bảo được việc cấp nước an toàn cho người dân.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ nghiên cứu xây dựng thử nghiệm một nhóm bao gồm 01 xe ứng phó sự cố, 01 xe ben 500 kg, 01 xe đào nhỏ, nhóm này sẽ tự vận hành các công việc hàng ngày ngoài hiện trường một cách chủ động và hiệu quả nhất.