Dữ liệu này được hãng phần mềm kiểm soát dành cho phụ huynh Qustodio thu thập từ hơn 400.000 gia đình có trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng dịch vụ của công ty theo yêu cầu của chuyên trang công nghệ TechCrunch.



Dữ liệu nêu trên thể hiện thực tế về số phút xem trung bình mỗi ngày của người dùng từ 4 - 18 tuổi trên TikTok và YouTube. Qustodio nhấn mạnh đây là số liệu từ mức sử dụng thực tế chứ không phải sự ước tính đơn thuần.

Thống kê của Qustodio cho thấy YouTube vẫn dẫn đầu trong năm 2019 khi trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu dành trung bình 48 phút/ngày trên nền tảng này so với 38 phút trên TikTok. Tuy nhiên, kể từ tháng 6-2020, TikTok đã vượt lên với trung bình trẻ em và thanh thiếu niên dành 75 phút so với 64 phút/ngày xem YouTube. Đến cuối năm 2021, con số trung bình là 91 phút TikTok mỗi ngày so với chỉ 56 phút trên YouTube. Hiện trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu dành trung bình 82 phút/ngày trên TikTok so với trung bình 75 phút/ngày trên YouTube.

"Những số liệu thống kê đã được tinh chỉnh để cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về sự thay đổi hằng năm trong xu hướng xem video của những người dùng trẻ tuổi. Dù chỉ là những số liệu trung bình nhưng điều này cho thấy nền tảng video lớn nhất thế giới YouTube có thể đang mất dần sức hút đối với thế hệ người dùng trẻ" - chuyên trang công nghệ Techcrunch nhận định.

Thống kê của Qustodio tại các quốc gia như Mỹ, Anh cũng cho thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc ở quy mô khu vực so với xu hướng toàn cầu. Trẻ em và thanh thiếu niên ở Mỹ dành trung bình 99 phút/ngày trên TikTok so với 61 phút trên YouTube vào năm ngoái. Tại Anh, thời gian trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng TikTok lên đến 102 phút/ngày so với chỉ 53 phút trên YouTube.

YouTube dù thua TikTok nhưng vẫn dẫn trước các dịch vụ phát video trực tuyến khác về thời gian sử dụng. Trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu đã dành 56 phút/ngày trên YouTube vào năm ngoái, vượt Disney+ (47 phút), Netflix (45 phút), Amazon Prime (40 phút), Hulu (38 phút) hay Twitch (20 phút).