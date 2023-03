Các hệ thống bán lẻ hàng công nghệ xác nhận các sản phẩm Apple tại Việt Nam đang biến động mạnh chưa từng có, giá theo ngày nhưng vẫn khó bán.



Các phiên bản cao cấp của dòng iPhone 14 đang giảm giá rất nhanh sau thời gian khan hiếm. Trên một số trang thương mại điện tử, các phiên bản iPhone 14 Pro và Pro Max dòng máy này được bán ở mức 24-26 triệu đồng, tức giảm đến 6 triệu đồng.

MacBook Air M1, từng là chiếc laptop bán chạy nhất Việt Nam, cũng không thoát khỏi tình cảnh mất giá, từ mức 22-24 triệu đồng nay giảm còn 17-18 triệu đồng. MacBook M1 Pro giảm khoảng 10 triệu đồng trước thời điểm sản phẩm mới ra mắt.

Theo thông tin từ Di Động Việt, iPhone 14 Pro Max đã liên tục giảm giá hơn 2 triệu đồng kể từ sau Tết, nay giảm tiếp từ 1-2 triệu đồng. Hiện iPhone 14 Pro Max 128GB còn 28 triệu đồng. So với đầu tháng 2, model này đã giảm thêm hơn 1 triệu đồng, nâng tổng mức giảm hơn 9 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản 14 Pro Max dung lượng 512GB và 1TB cũng chỉ còn lần lượt từ 37 triệu đồng và 41 triệu đồng; iPhone 14 Pro 128GB có giá bán còn 25 triệu đồng, giảm hơn 1 triệu đồng so đầu tháng 2 và giảm gần 7 triệu đồng so với giá niêm yết.

MacBook Air M1 lần đầu tiên có mức giá 18,9 triệu đồng, giảm đến 9,5 triệu đồng so với giá niêm yết.



Giá bán iPhone 14 giảm gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, cho rằng thời gian từ cuối năm 2022, các nhà bán lẻ liên tục không gặp thuận lợi. iPhone 14 mới ra mắt, nhu cầu lớn thì thiếu hàng, phải nhập "bia kèm lạc" giá cao, sau Tết thì giá bán liên tục giảm, đại lý liên tục cắt lỗ để thu hồi tiền.

Các dòng sản phẩm Mac cũng gặp tình trạng sụt giá liên tục, như Macbook Air M1 còn dưới 20 triệu đồng.

"Phone 14 chưa phải là model ghi nhận mức giá giảm nhanh nhất trong thời gian ngắn ra mắt. Sản phẩm giảm giá mạnh nhất là iPhone Xs/Xs max và Xr ngay trong tháng ra mắt đầu tiên đã ghi nhận mức giảm giá đến 20%" - đại diện hệ thống này thông tin.

Theo ông Huy, iPhone 14 Pro Max đang đối mặt tình trạng dư thừa nguồn cung, đồng thời sức mua của người dân suy giảm do ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung khi tỉ lệ mất việc làm tăng cao, lãi suất ngân hàng cao, các kênh đầu tư hầu hết thua lỗ cũng khiến sản phẩm bán chậm.

Ông Hồ Tác Thành, Giám đốc hệ thống 24h Store, cho rằng kinh tế khó khăn, nhiều người không có việc làm nên sức mua các mặt hàng công nghệ giảm sâu. Khách hàng chuyển qua dịch vụ sửa chữa, tân trang máy nhiều hơn. Theo ông Thành, trước đây, nhiều khách hàng đổi hàng cũ lấy hàng mới thì nay hình thức này cũng giảm rất sâu vì họ giữ lại máy cũ xài tiếp. Không chỉ sức mua giảm mạnh, hãng Apple đưa hàng vào Việt Nam với số lượng quá lớn càng đẩy lượng hàng tồn kho lên cao, buộc các nhà bán lẻ phải đua nhau giảm giá liên tục để xả hàng ra.