Buộc gỡ nội dung không phù hợp

Theo một báo cáo gần đây của tổ chức phi lợi nhuận Freedom House, tính từ tháng 6-2017 tới nay, có ít nhất 17 nước đã soạn thảo hay thông qua luật siết chặt nội dung trên internet. Các dịch vụ internet có thể bị nhà chức trách nước sở tại khóa các địa chỉ không cho truy cập vào các website của nhà cung cấp. Cách đây không lâu, Ả Rập Saudi đã kiểm duyệt và yêu cầu Netflix không phát ở nước này một tập trong loạt phim Patriot Act with Hasan Minhaj với lý do có ý phê phán Thái tử Mohammed bin Salman. Trước đó, Netflix từng phải gỡ bỏ 3 tập trong những bộ phim khác nhau phát ở Singapore do vi phạm luật của nước này về sử dụng ma túy.