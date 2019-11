Những tiến bộ trong cả vận động cơ học và phần mềm thông minh được thiết kế sau khi con người thúc đẩy số lượng các công ty robot tăng nhanh với các “thành viên” nhanh nhất của họ ứng với từng loài trong tự nhiên. Theo báo cáo của Popular Mechanics, các tổ chức như Học viện nhận thức Con người & Máy móc (IHMC - Institute for Human & Machine Cognition) đã bị bác bỏ trong lúc làm một con robot được gọi là PER (Planar Elliptical Runner – Cỗ máy chạy với chuyển động hình bầu dục trên mặt phẳng), một người máy hai chân dựa chủ yếu vào cơ học.



PER có thể chạy với 19,4 km/giờ chỉ trên hai chân bằng cách sử dụng một thiết kế cơ khí

Một động cơ trên PER vận hành một trạm máy đẩy để di chuyển chân của mình theo hình bầu dục giúp chúng dể dàng cân bằng trọng lượng hơn. Theo trang The Verge, chuyển động này đạt được mà không cần sử dụng đến máy móc tinh vi và là tầm nhìn dẫn tới con đường của các robot di chuyển khác. PER có khả năng di chuyển trên mặt đất với tốc độ lên đến 19,4 km/giờ, gần với kỷ lục gia chạy nước rút nhanh nhất từng được ghi nhận, Eliud Kipchoge với 21 km/giờ.

Trong khi đó một số robot bắt chước thành công cử chỉ động vật để lắp thêm chân trong thiết kế của chúng. Một trong số các robot bốn chân linh hoạt là Boston Dynamic Cheetah, với thiết kế trông như một con thú kết hợp với động cơ mạnh mẽ không chỉ chạy với 45,6 km/giờ mà còn có thể nhảy qua các chướng ngại vật. Chú robot này đánh bại vận động viên nhanh nhất trước giờ, Usain Bolt, với chênh lệch 0,8 km/giờ. Những con robot khác đã ứng dụng một phương pháp tiếp cận sinh học ít quy củ hơn cho thiết kế đã giúp chúng thiết lập các kỷ lục thể giới về chuyển động của robot.

Một robot khác được thiết kế bởi IHMC, những người dùng HexRunner, như một thiết kế bánh xe cùng những chân xoay đã giúp chúng chiếm vị trí số một trong dòng cùng robot với 51,5 km/giờ. Giống như PER, HexRunner là một robot 6 chân cao với hai bộ động cơ chân song song vận hành cơ học mà không cần tới phần mềm phức tạp, giúp việc thiết kế vượt trội hơn các bộ máy được lập trình máy tính cũng như cấu trúc học của chúng. Theo ghi nhận của Popular Mechanics, những robot nói trên có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực gồm cả lao động thủ công hoặc phục vụ cho việc chinh chiến.