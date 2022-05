Đến thời điểm này đã có một số ngân hàng (NH) thương mại gồm: NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), NH TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và NH Bản Việt triển khai thí điểm việc giao dịch nạp/rút tiền trên máy ATM bằng thẻ CCCD và CCCD gắn chip.



Thêm tiện ích cho khách hàng

Chiều 27-5, tại hệ thống NH tự động Digimi+ của NH TMCP Bản Việt ở quận 3, TP HCM, một số khách hàng đến trải nghiệm giao dịch rút tiền bằng CCCD thay vì bằng thẻ ATM. Theo ghi nhận, tại máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM, chủ tài khoản của NH Bản Việt sẽ dùng CCCD (hoặc CCCD chip) để giao dịch. Đây là một trong những dịch vụ trong tiến trình chuyển đổi số trong giao dịch NH, tăng thêm tiện ích cho khách hàng.

Chị Ngọc Tuyền (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết khá thú vị với trải nghiệm tính năng rút tiền mới bằng CCCD. Chị đi làm vội nên quên mang theo thẻ ATM, lại cần tiền mặt gấp nên vào rút tiền bằng CCCD. "Chỉ cần đưa CCCD vào máy và chọn chế độ chụp ảnh bằng camera để xác thực khuôn mặt. Chọn tài khoản và số tiền muốn rút. Sau đó, nhập mã xác thực OTP được NH gửi qua tin nhắn trên điện thoại hoặc Smart OTP từ ứng dụng NH số Digimi+. Nhận tiền và hoàn tất giao dịch" - chị Tuyền nói.

Khách trải nghiệm rút tiền bằng CCCD tại hệ thống ngân hàng tự động Digimi+ của NH Bản Việt Ảnh: LAM GIANG

BIDV và Vietinbank cũng đã triển khai thí điểm dịch vụ cho khách hàng rút tiền trên máy ATM bằng CCCD gắn chip. Các NH phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD của Bộ Công An cùng triển khai dịch vụ này. Theo BIDV, đến thời điểm hiện tại, NH đã triển khai giao dịch bằng CCCD chip tại 8 máy giao dịch tự động CRM và Ezone trên địa bàn Hà Nội.

"Ứng dụng giải pháp xác thực CCCD chip gia tăng tính tiện lợi, thuận tiện và an toàn cho khách hàng khi giao dịch tại máy ATM. Khách hàng có thể sử dụng CCCD chip xác thực trước khi lựa chọn thẻ đang có, xác thực PIN để thực hiện các giao dịch nộp/rút tiền tại ATM" - đại diện BIDV cho biết.

Giảm thiểu rủi ro mất tiền

Với dịch vụ rút tiền bằng CCCD gắn chip, đại diện Vietinbank cho hay việc sử dụng CCCD chip sẽ giảm thiểu mọi nguy cơ giả mạo thẻ, bảo đảm an toàn tối đa trong các giao dịch tài chính. Khi khách hàng quét CCCD chip tại ATM, hệ thống ngay lập tức kiểm tra và đối chiếu thông tin trên CCCD chip, bảo đảm thông tin chính xác và tiếp tục xác thực thông tin chính chủ thông qua đối chiếu dữ liệu sinh trắc học bằng quét khuôn mặt và vân tay. Thời gian xác thực thông tin chỉ từ 6 - 8 giây với mỗi giao dịch. Cũng theo đại diện Vietinbank, các khách hàng mới chuyển đổi từ CMND sang CCCD chip nhưng chưa cập nhật thông tin với ngân hàng vẫn có thể thực hiện giao dịch rút tiền.

Về bảo mật, an toàn trong quá trình giao dịch, thanh toán, sử dụng dịch vụ, theo BIDV, toàn bộ quá trình nhận diện và xác thực khách hàng với CCCD chip được BIDV sử dụng giải pháp và thiết bị công nghệ do Bộ Công An cung cấp. Căn cứ trên kết quả xác thực CCCD chip từ giải pháp này, BIDV chỉ tiếp nhận kết quả mà không lưu bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch. Do đó, giảm thiểu tối đa việc rò rỉ phát tán thông tin của khách hàng. Việc xác thực giao dịch bằng CCCD chip phải bảo đảm 3 yếu tố: CCCD chip; xác thực khớp sinh trắc học khuôn mặt/vân tay với dữ liệu được lưu CCCD chip; xác thực PIN của thẻ mà khách hàng đã chọn để giao dịch. Trong trường hợp thất lạc thẻ CCCD chip, người lạ cũng không có khả năng sử dụng CCCD chip để thực hiện rút tiền do không xác thực khớp sinh trắc học và số PIN thẻ)…

Với dịch vụ nạp/rút tiền qua CCCD tại hệ thống ngân hàng tự động Digimi+, ông Nguyễn Ngọc Thao, Phó Giám đốc khối Công nghệ thông tin, NH Bản Việt, giải thích hệ thống này đang dùng công nghệ bảo mật 3 tầng là chụp CCCD của khách hàng để đối chiếu; chụp khuôn mặt của khách hàng với ảnh trên CCCD để xác thực và kết nối với tài khoản mở tại Bản Việt; xác thực giao dịch qua tin nhắn SMS hoặc Smart OTP trên ứng dụng NH số. Do đó, nguy cơ giả mạo, rò rỉ thông tin của khách hàng là rất thấp. "Chúng tôi đã thử nghiệm trong trường hợp mất điện đột ngột, máy vẫn nhả CCCD cho chủ sở hữu. Trường hợp CCCD bị nuốt do máy hư, khách hàng vào quầy giao dịch để xác nhận chữ ký và so sánh xác thực khuôn mặt để nhận lại CCCD" - ông Thao giải thích.

Theo công bố của Bộ Công an, giải pháp xác thực tự động các thông tin sinh trắc học khách hàng với dữ liệu đã được lưu tại CCCD chip giúp tăng cường độ chính xác, an toàn và giảm thiểu các nguy cơ rủi ro so với các phương pháp so sánh truyền thống - đối chiếu bằng mắt thường ảnh CMND với khuôn mặt khách hàng tại quầy giao dịch.