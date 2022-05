Đó là Ngày hội TechDay 2022 được Công ty Sự kiện Nam Bình Ads phối hợp cùng các diễn đàn, trang công nghệ HDvietnam, Techbiz và Hifivietnam tổ chức tại TP HCM với chủ đề "Turn on your day".



Trong những năm bình thường trước đây, các hội chợ, triển lãm, ngày hội công nghệ diễn ra liên tục ở đất nước có đông đảo người trẻ yêu công nghệ. Nhưng trong năm 2021, do đại dịch Covid-19 bùng phát khắp nơi, các hoạt động hầu như bị tê liệt, các sự kiện công chúng phải đình hoãn. Vì vậy, Ngày hội TechDay 2022 có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống công nghệ ở TP HCM nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Một “tín đồ” âm thanh đang xem loa Bluetooth của nhà phân phối âm thanh Phúc Giang tại Tech Day 2022Ảnh Bùi An

Ngày hội TechDay này đã phải đình hoãn vì đại dịch Covid-19 trong 2 năm qua. May mắn là hầu như các đơn vị đã đăng ký tham gia sự kiện này đã tiếp tục có mặt tại sự kiện năm nay. Anh Bùi An, admin của diễn đàn công nghệ nghe nhìn HDvietnam, chia sẻ năm nay, các hãng và nhà phân phối nhiệt tình tham gia, vì sau dịch, ai cũng muốn có một sự kiện lớn để tạo không khí cho các sản phẩm công nghệ, giới thiệu sản phẩm và bán hàng. Có khoảng 20 hãng, nhà phân phối và đại lý tham gia. Tại sự kiện này, bên cạnh các gian hàng triển lãm sản phẩm còn có những chương trình giao lưu với người dùng, những workshop trình diễn sản phẩm và công nghệ do một số hãng tổ chức. "Ngoài trưng bày, các gian hàng còn được phép bán sản phẩm cho khách tham quan. Có những đơn vị đã có những chương trình khuyến mại, ưu đãi giá "khủng" trong sự kiện này nên đã tạo sức hút lớn" - anh Bùi An nhận xét.

Rõ ràng, sự kiện ngày hội công nghệ này góp phần làm sôi động trở lại đời sống công nghệ ở TP HCM. Những sự kiện như thế này không chỉ là sân chơi mà còn là cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với người tiêu dùng. Nó như một mắt xích trong chuỗi cung ứng. Các bên đều đang rất muốn lại được gặp gỡ trực tiếp với nhau.