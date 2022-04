VNPT tung ưu đãi SEA Games sẵn sàng - Tháng vàng ưu đãi SmartCA

Trong những ngày tháng năm sắp tới, người hâm mộ thể thao cả nước sẽ được sống trọn vẹn cùng thể thao nước nhà tại ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á SEA Games 31. Sau 19 năm kể từ 2003, Việt Nam mới lại đăng cai tổ chức SEA Games.



Hoà cùng bầu không khí tưng bừng của SEA Games 31, VNPT gửi đến các khách hàng chương trình ưu đãi "SEA Games sẵn sàng - tháng vàng ưu đãi SmartCA". Theo đó, từ ngày 1 đến 31-5-2022, mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi đăng ký sử dụng dịch vụ ký số từ xa SmartCA của VNPT sẽ được miễn phí hoàn toàn 03 tháng trải nghiệm dịch vụ. Chương trình áp dụng cho các khách hàng đăng ký sử dụng một trong các gói cước: VNPT SmartCA cá nhân cơ bản, VNPT SmartCA nhân viên cơ bản hoặc VNPT SmartCA doanh nghiệp cơ bản.

Không cần đến USB Token hay các phần mềm chuyên dụng, ký số từ xa bằng SmartCA giúp cho việc ký số trở nên đơn giản, thuận tiện hơn bao giờ hết. Giải pháp này tận dụng được ưu thế của chữ ký số về tính an toàn, tính xác thực, tính chống chối bỏ và tận dụng được thói quen sử dụng thiết bị di động của người dùng. Do đó, khi sử dụng SmartCA, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch điện tử cần phải xác thực bằng chữ ký số ngay trên chính thiết bị di động của mình với tốc độ ký nhanh hơn, nhiều hơn và đảm bảo tính an toàn, bảo mật cao hơn.

Các gói cước của VNPT SmartCA được thiết kế một cách hợp lý, linh hoạt, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng từ cá nhân đến tổ chức- doanh nghiệp. Với tốc độ ký vượt trội 1 giao dịch/giây hỗ trợ khách hàng dễ dàng ký số từ xa, đảm bảo lưu thông mọi loại tài liệu, văn bản, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

Để đăng ký trải nghiệm dịch vụ và nhận ngay ưu đãi 3 tháng hấp dẫn, khách hàng vui lòng truy cập: https://bit.ly/VNPTSmartCA hoặc gọi tới hotline 1800 1260 để được tư vấn.