Theo Bloomberg, tin tặc (hacker) đã đánh cắp thành công 21 triệu USD Bitcoin và 15 triệu USD Ethereum từ tài khoản người dùng IRA Financial, vốn được liên kết đến sàn giao dịch Gemini.

IRA Financial Trust đã cáo buộc rằng các hệ thống của sàn giao dịch có trụ sở tại New York (Mỹ) này đã vô trách nhiệm khi "không đóng băng tài khoản ngay sau sự cố". "Sàn giao dịch Gemini đã không tiến hành các biện pháp kịp thời để bảo vệ tài sản tiền mã hóa của khách hàng" - đơn kiện của IRA Financial Trust có đoạn.

Cùng đó, IRA Financial Trust cũng đã tìm giải pháp để xử lý cho các khách hàng bị ảnh hưởng kể từ khi sự cố này xảy ra. Họ cũng cam kết sử dụng số tiền thu được từ vụ kiện để hoàn trả cho các khách hàng bị thiệt hại.

Gemini đã tuyên bố nền tảng của họ không có lỗ hổng và đã hỗ trợ bảo mật cho tài khoản của IRA Financial Trust. Theo đó, yêu cầu tất cả tài khoản phải cài đặt xác thực 2 yếu tố (2FA). Vì thế, Gemini bác bỏ cáo buộc của Quỹ hưu trí IRA.

Tuy bác bỏ mọi cáo buộc của IRA Financial Trust nhưng sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại New York khẳng định sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ có thể trong quá trình điều tra vụ tin tặc đánh cắp 36 triệu USD này.

IRA Financial đã bị tin tặc lấy mất 36 triệu USD dưới dạng tiền mã hóa đang lưu giữ trên sàn Gemini vào tháng 2. Ảnh: Bloomberg

Gemini là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá nổi tiếng tại Mỹ, được thành lập bởi anh em nhà Winklevoss - những người từng kiện Mark Zuckerberg về ý tưởng dẫn đến sự hình thành mạng xã hội Facebook. Họ cũng là những nhà đầu tư Bitcoin từ sớm và đã trở thành tỉ phú USD nhờ tiền kỹ thuật số. Sàn giao dịch Gemini cũng đã xin được giấy phép BitLicense của chính quyền bang New York. Đây là một trong những giấy phép quản lý tiền mã hóa được đánh giá là nghiêm ngặt nhất của Mỹ.

Gemini dường như đang phải đối mặt với những ngày tháng khó khăn trong thời gian gần đây. Tuần trước, họ bị Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) khiếu nại với cáo buộc đã lừa dối các nhà quản lý vì đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm, trong nỗ lực giành được sự chấp thuận cho sự ra mắt của các sản phẩm tương lai Bitcoin của mình.

Gemini cũng mới tuyên đã sa thải 10% nhân viên trong nỗ lực giúp công ty vượt qua "mùa đông Crypto" đang hoành hành.