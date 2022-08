Về Kaspersky

Kaspersky là một công ty bảo vệ an ninh mạng và quyền riêng tư số toàn cầu, được thành lập vào năm 1997. Hiểu biết về các mối đe dọa và chuyên môn sâu về an ninh bảo mật của Kaspersky liên tục được chuyển đổi thành các giải pháp và dịch vụ an ninh bảo mật mang tính đổi mới sáng tạo để bảo vệ các doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng thiết yếu, các chính phủ và người tiêu dùng trên toàn cầu. Công nghệ của Kaspersky đã và đang bảo vệ cho hơn 400 triệu khách hàng cá nhân và 240.000 khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới. Năm 2007, Kaspersky ký kết hợp tác chiến lược với NTS Group (www.nts.com.vn) - Nhà phân phối sản phẩm, tích hợp hệ thống, cung cấp dịch vụ kỹ thuật về hệ thống bảo mật hàng đầu tại Việt Nam. Theo thỏa thuận này, NTS Group đại diện Kaspersky phát triển thương hiệu Kaspersky, phân phối và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm bản quyền Kaspersky trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin tại www.kaspersky.vn.