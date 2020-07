Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC), đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin; góp phầntriển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình "4 lớp" thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7-6-2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm tăng cường cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, sự kiện ra mắt "Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin" giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình "4 lớp", cung cấp thông tin để các Bộ, ngành, địa phương và các chủ quản hệ thống thông tin có định hướng trong lựa chọn, triển khai thuê mua dịch vụ giám sát, bảo vệ an toàn, an ninh mạng chuyên nghiệp và bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Việt Nam đang bước vào tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Vì vậy, an toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn, không thể tách rời. Trong nhiều tình huống, an toàn, an ninh mạng cần phải đi trước một bước. Đó cũng là cơ hội lớn dành cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn lên, phát triển các sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ TT&TT tặng hoa 8 doanh nghiệp, trong đó có VNPT - đã kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)

Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin góp phần bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể, SOC giúp các Bộ, ngành, địa phương rút ngắn thời gian triển khai mô hình "4 lớp", lựa chọn nền tảng cung cấp dịch vụ SOC đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin sẽ bảo đảm hoàn thành 2 lớp quan trọng trong mô hình "4 lớp" là lớp 2 và lớp 4; Giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư các giải pháp, công nghệ tiên tiến, tiến tới làm chủ và hình thành hệ sinh thái các sản phẩm ATTT "Make in Vietnam"; Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin, khi các chủ quản các hệ thống thông tin sẽ được sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao, tin cậy của các doanh nghiệp Việt Nam và có sự giám sát chéo của cơ quan quản lý nhà nước là Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.



Với sự ra mắt lần này, VNPT là một trong số 8 doanh nghiệp tiên phong cung cấp nền tảng dịch vụ trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng SOC đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đại diện Tập đoàn VNPT cho hay, VNPT sẵn sàng cam kết và có thể cung cấp thử nghiệm SOC trong vòng ba tháng đối với tất cả các tỉnh, thành phố. VNPT cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng đảm bảo các tiêu chuẩn kiểm thử của quốc tế với những giải pháp, công nghệ do chính VNPT phát triển và công nghệ được chuyển giao từ đối tác nước ngoài.

Lễ ra mắt "Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin" đánh dấu một bước quan trọng trong chiến lược "Make in Vietnam", một lần nữa khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Tập đoàn VNPT đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thị trường trong nước và có khả năng vươn ra thế giới.