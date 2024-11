Công nhân các KCX-KCN cần được hỗ trợ nhiều hơn

Sáng 21-11, tại TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án "Hỗ trợ công nhân (CN) lao động tại các KCX-KCN trong việc chăm sóc và nuôi dạy con" tại TP HCM. Tính đến cuối năm 2023, cả nước có 431 KCN được thành lập đã tạo việc làm cho khoảng 4,16 triệu lao động. Phần lớn CN làm việc tại các KCX-KCN chủ yếu là lao động trẻ, mức sống thấp, chủ yếu sống trong các nhà trọ, thiếu nhà trẻ, lớp học cho con gần nơi sinh sống và làm việc. Nhiều CN gửi con về quê nhờ cậy ông bà hoặc gửi vào các cơ sở tư nhân không bảo đảm chất lượng, nhiều vụ bạo hành trẻ diễn ra...

Thu nhập thấp khiến việc chăm sóc, giáo dục con của công nhân gặp khó khăn

Góp ý xây dựng đề án, đại biểu cho rằng để con CN được tiếp xúc với môi trường học tập tốt cần có quỹ đất xây dựng trường mầm non trong các KCX-KCN; triển khai đầu tư xây dựng nhà ở CN và các thiết chế Công đoàn. Mặt khác cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non, đồng thời có thêm chế độ, chính sách ưu đãi, chăm lo cho giáo viên mầm non, nhất là chính sách BHYT, BHXH.