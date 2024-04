Công nhân góp tiền tặng nước cho người dân bị hạn, mặn

Mới đây, người dân bị nạn hạn, mặn xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã vui mừng khi đón nhận 300 bình nước do công nhân KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM) tặng. Có 18 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được tặng một phần quà gồm các nhu yếu phẩm. Toàn bộ chi phí chương trình do công nhân KCX Tân Thuận đóng góp.

Người dân xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nhận nước được tặng

Anh Phạm Thiều, Quản trị viên Nhóm Công nhân KCX Tân Thuận, cho hay: "Mỗi bạn công nhân chỉ góp 40.000 đồng hoặc 80.000 đồng, tương đương với 1-2 bình nước. Chúng tôi vô cùng trân quý vì đây là tiền các bạn trích ra từ bữa ăn hằng ngày hay phải nhịn một bữa ăn sáng".

Phần quà nhu yếu phẩm được công nhân gửi đến người dân khó khăn

Nhóm công nhân KCX Tân Thuận chuyển nước tặng người dân bị hạn, mặn

Xã Tân Lập có 4.700 hộ dân với 20.000 nhân khẩu, đa số là hộ nghèo và làm nông hoặc nuôi trồng thủy hải sản. Xã Tân Tập nằm sát biển, vì vậy mà nước mặn xâm nhập nhanh hơn. Hạn, mặn đến sớm, người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Năm nay, hạn mặn đến sớm

Người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Người dân phải chắt chiu từng giọt nước ngọt

Nhận được bình nước, ông Lê Văn Hiếu (ngụ ở ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, Long An) rơm rớm nước mắt: "Nước ngọt vô cùng quý với chúng tôi lúc này. Gia đình tôi sẽ sử dụng thật tiết kiệm để dùng đượclâu. Mong cho cơn hạn, mặn này sớm qua nhanh!".