Công nhân hào hứng gói bánh chưng, bánh tét tại chương trình "Xuân rộn ràng"

Nhiều hoạt động hướng về người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tết Giáp thìn 2024, ngoài chương trình "Xuân rộn ràng", Công đoàn các KCN tỉnh Bình Dương cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, nổi bật như chương trình "Chợ Tết Công đoàn", với 3 phiên tại KCN Đồng An 1 (TP Thuận An); Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương (TP Thuận An) và KCN Đại Đăng (TP Thủ Dầu Một).



Chương trình "Tết sum vầy, xuân sẻ chia", thăm và tặng quà, tặng vé tàu xe cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, mất việc làm…

Vào lúc 4 giờ sáng ngày 5-2 (tức 26 tháng chạp), Công đoàn các KCN tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết. Những công nhân ở lại đón Tết tại Bình Dương cũng được Công đoàn các KCN tỉnh tổ chức đến doanh nghiệp, khu nhà trọ tặng quà, động viên và chúc Tết.