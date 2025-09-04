Công nhân khốn đốn vì bị nợ lương

Báo Người Lao Động vừa nhận đơn cầu cứu của hàng chục công nhân (CN) từng tham gia thi công san lấp mặt bằng dự án sân bay Long Thành (gói thầu 3.4), do bị doanh nghiệp nợ lương kéo dài.

Số CN này từng làm việc cho Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quản Trung (Công ty Quản Trung; có trụ sở tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng). Việc công ty chậm chi trả lương trong thời gian dài, khiến cuộc sống của họ và gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Nhóm công nhân thi công sân bay Long Thành bức xúc vì bị nợ lương

Các CN cho biết từ tháng 5-2023 đến nay, họ chưa được nhận lương, tiền phụ cấp theo thỏa thuận, dù công ty đã hoàn thành gói thầu xây lắp tại dự án sân bay Long Thành nhiều tháng. Tổng số tiền lương mà công ty còn nợ CN (các trường hợp còn giữ liên lạc) gần 375 triệu đồng. Ông Dương, một CN, bức xúc: "Công ty còn nợ tôi 2 tháng, hơn 21 triệu đồng. Tôi mong công ty sớm thanh toán vì cuộc sống gia đình hiện rất khó khăn". Do công ty chây ì trả lương, rất nhiều CN phải vay mượn bạn bè, người thân để trang trải chi phí sinh hoạt.

Riêng ông Nguyễn Quang Ngọc (trú tỉnh Đồng Nai) cho biết đến tháng 1-2025, công ty mới thanh toán cho ông khoảng 41,6 triệu đồng tiền lương của một số tháng trong năm 2024, đến nay còn nợ hơn 68 triệu đồng. "Việc công ty nợ lương kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, gia đình của nhiều anh em CN. Đây là khoản nợ lương chưa được thống kê đầy đủ bởi còn rất nhiều trường hợp khác rơi vào tình cảnh tương tự" - ông Ngọc cho biết.

Cũng theo ông Ngọc, tập thể CN đã nhiều lần gửi kiến nghị đến Công an Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, chủ đầu tư ACV, nhà thầu chính Trường Sơn và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (cũ).

Được biết, vào ngày 17-1-2025, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) đã tổ chức buổi hòa giải với sự tham gia của người lao động và ông Huỳnh Ngọc Chín - Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản Trung. Tại đây, ông Chín thừa nhận còn nợ lương hơn 100 CN do công ty đang gặp khó khăn. Dù cam kết từ tháng 3-2025 sẽ thanh toán hết khoản nợ lương nhưng đến nay công ty vẫn không thực hiện

Trong đơn gửi Báo Người Lao Động, tập thể CN mong mỏi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, buộc Công ty Quản Trung phải thanh toán hết khoản lương còn nợ cho người lao động để họ có thể ổn định cuộc sống.

Trong nhiều ngày, phóng viên Báo Người Lao Động đã cố gắng liên hệ lãnh đạo Công ty Quản Trung nhưng bất thành.

Trong khi đó, đại diện UBND phường Hàm Thắng (nơi đặt trụ sở của Công ty Quản Trung) cho biết đã tiếp nhận phản ánh của tập thể CN và sẽ rà soát, xử lý vụ việc.



