Công nhân về quê trên những chuyến xe miễn phí

Có mặt tại Nhà Văn hóa Lao động TP Thủ Đức, TP HCM, từ rất sớm, anh Nguyễn Trường An, công nhân Công ty TNHH Tai Loc Shoes, háo hức về quê gặp vợ con. Anh An là một trong 179 người lao động tham gia lễ tiễn công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024 trong Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" do LĐLĐ TP Thủ Đức tổ chức sáng 6-2.

Công nhân tham gia Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" do LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM tổ chức

An quê ở Đồng Tháp, còn vợ quê ở Thanh Hóa. Trước đây, anh cùng vợ làm cùng công ty nhưng từ khi sinh đứa con thứ 3, vợ và 3 con của anh phải về quê ngoại nương náu. "Vợ tôi về quê làm công nhân may, lương thấp hơn nhưng có thời gian chăm sóc 3 đứa con. Cả năm chưa được gặp các con, tôi nhớ chúng lắm" - anh An kể.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và TP Thủ Đức tiễn công nhân về quê đón Tết vào sáng 6-2

Giá vé về quê những ngày Tết lên đến 2 triệu đồng/vé. Vì thế chuyến về quê miễn phí là món quà vô cùng ý nghĩa với gia đình anh An. Chương trình "Tấm vé nghĩa tình", LĐLĐ TP Thủ Đức đã tổ chức 5 chuyến xe về các tỉnh từ Bình Định đến Thanh Hóa, qua đó trao tặng 179 vé xe cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Bà Võ Minh Thanh Tùng, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM tặng quà cho công nhân trước khi lên xe

Chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" giúp 179 người lao động và con người lao động được đoàn viên cùng người thân trong dịp Tết

Phát biểu tại lễ tiễn công nhân, ông Nguyễn Phước Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức, cho biết năm 2023, nhiều doanh nghiệp khó khăn khi thiếu đơn hàng hoặc không xuất hàng được, thu nhập của người lao động cũng bị giảm sút. Với phương châm "Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động", LĐLĐ TP Thủ Đức đã tổ chức Chương trình "Tấm vé nghĩa tình", "Tết sum vầy", "Phúc lợi đoàn viên"… San sẻ khó khăn cùng người lao động, LĐLĐ TP Thủ Đức đã tặng 11.000 phần quà cho công nhân khó khăn với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.