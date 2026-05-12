Công tác Văn phòng Chủ tịch nước phải nâng lên tầm cao mới

Ngày 11-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, đánh giá tình hình, định hướng nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu tổng hợp, điều phối phục vụ rất cao, bộ máy giúp việc phải được bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời, hiệu quả; phải phân định rất rõ công tác Đảng và công tác Nhà nước, không để lẫn vai, lẫn việc, lẫn thẩm quyền, lẫn quy trình. Công tác tham mưu phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước phải được nâng lên một tầm cao mới, sâu hơn về chính trị, chắc hơn về pháp lý, rõ hơn về thẩm quyền, sắc hơn về dự báo và chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hơn về tổ chức, gần dân hơn trong các phương pháp tiếp cận.

Sau khi nghe báo cáo tình hình cơ quan và các ý kiến phát biểu, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Văn phòng Chủ tịch nước phải đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc, đổi mới chế độ báo cáo, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra; phân định rõ tính chất từng nhóm việc, công việc, để không đánh giá chung chung. Khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan khác có liên quan. Đây là nhiệm vụ then chốt khi Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Văn phòng Chủ tịch nước phải rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và các quy định nội bộ; phải xây dựng lại cơ chế phân công công việc phục vụ Phó Chủ tịch nước. Văn phòng phải có lực lượng đủ mạnh để phục vụ Phó Chủ tịch nước nhưng không để hình thành một tuyến công việc riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải nâng tầm, nâng chất các nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước, liên quan đến sinh mạng con người, chính sách nhân đạo và tính nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của xã hội, vì thế phải có dữ liệu tốt, quy trình chặt, trách nhiệm, không được để những tác động từ bên ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phải bảo đảm chuẩn mực, uy tín Nhà nước, liêm chính trong công tác nhân sự Nhà nước, nghi lễ đối ngoại, nguyên thủ và khen thưởng. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ nghiêm kỷ luật thông tin bảo mật và liêm chính công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, Hiến pháp và pháp luật về thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ.