HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công tác Văn phòng Chủ tịch nước phải nâng lên tầm cao mới

T.Anh

Văn phòng Chủ tịch nước phải rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và các quy định nội bộ

Ngày 11-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, đánh giá tình hình, định hướng nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu tổng hợp, điều phối phục vụ rất cao, bộ máy giúp việc phải được bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời, hiệu quả; phải phân định rất rõ công tác Đảng và công tác Nhà nước, không để lẫn vai, lẫn việc, lẫn thẩm quyền, lẫn quy trình. Công tác tham mưu phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước phải được nâng lên một tầm cao mới, sâu hơn về chính trị, chắc hơn về pháp lý, rõ hơn về thẩm quyền, sắc hơn về dự báo và chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hơn về tổ chức, gần dân hơn trong các phương pháp tiếp cận.

Sau khi nghe báo cáo tình hình cơ quan và các ý kiến phát biểu, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Văn phòng Chủ tịch nước phải đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc, đổi mới chế độ báo cáo, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra; phân định rõ tính chất từng nhóm việc, công việc, để không đánh giá chung chung. Khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan khác có liên quan. Đây là nhiệm vụ then chốt khi Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Công tác Văn phòng Chủ tịch nước phải nâng lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Văn phòng Chủ tịch nước phải rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và các quy định nội bộ; phải xây dựng lại cơ chế phân công công việc phục vụ Phó Chủ tịch nước. Văn phòng phải có lực lượng đủ mạnh để phục vụ Phó Chủ tịch nước nhưng không để hình thành một tuyến công việc riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải nâng tầm, nâng chất các nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước, liên quan đến sinh mạng con người, chính sách nhân đạo và tính nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của xã hội, vì thế phải có dữ liệu tốt, quy trình chặt, trách nhiệm, không được để những tác động từ bên ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phải bảo đảm chuẩn mực, uy tín Nhà nước, liêm chính trong công tác nhân sự Nhà nước, nghi lễ đối ngoại, nguyên thủ và khen thưởng. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ nghiêm kỷ luật thông tin bảo mật và liêm chính công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, Hiến pháp và pháp luật về thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo