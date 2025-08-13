HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Công ty con yêu cầu Nhựa Rạng Đông mở thủ tục phá sản

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng tải thông tin về quyết định trên, các chủ nợ của Rạng Đông Holding phải gửi giấy đòi nợ.

Ngày 13-8, Công ty CP Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) có văn bản báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin về việc nhận được quyết định mở thủ tục phá sản ngày 25-6-2025 của Tòa án Nhân dân TP HCM.

Rạng Đông Holding mất khả năng thanh toán

Theo quyết định này, tòa án xét thấy đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty CP Rạng Đông Films (công ty con của Rạng Đông Holding), có đủ căn cứ chứng minh Rạng Đông Holding mất khả năng thanh toán theo quy định.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng tải thông tin về quyết định trên, các chủ nợ của Rạng Đông Holding phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo chỉ định của tòa án.

Tổng số nợ Rạng Đông Holding phải trả bao gồm số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm, khoản tiền lãi, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có), kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về các khoản nợ đó,..

Rạng Đông Holding liên tiếp gặp khó

Rạng Đông Holding (tiền thân là Công ty CP Nhựa Rạng Đông) được thành lập từ những năm 1960, từng là doanh nghiệp có vị thế trên thị trường, nổi tiếng với thương hiệu Nhựa Rạng Đông. Tuy nhiên, những năm gần đây, công ty liên tiếp đối mặt khó khăn.

Ngày 24-4 vừa qua, cổ phiếu RDP bị hủy niêm yết trên HOSE vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Theo đó, hơn 49 triệu cổ phiếu được chuyển sang UPCoM từ ngày 9-5 nhưng bị đình chỉ giao dịch ngay phiên đầu tiên. Hiện giá cổ phiếu RDP chỉ còn 1.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 22-4, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Rạng Đông Holding bất thành do tỉ lệ tham dự chỉ đạt 14,98%, không đủ điều kiện khai mạc.

Nhựa Rạng Đông holdings yêu cầu mở thủ tục phá sản do nợ chồng chất - Ảnh 1.

Trụ sở của Rạng Đông Holding. Nguồn: Rạng Đông Holding

Toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đều vắng mặt khiến nhiều cổ đông bức xúc, cho rằng ban lãnh đạo không tôn trọng cổ đông. Tại lần triệu tập thứ 2, Đại hội đồng cổ đông vẫn không thể tiến hành vì tỉ lệ tham dự tiếp tục ở mức thấp.

Về tài chính, Rạng Đông Holding từng có giai đoạn kinh doanh khởi sắc, mỗi năm mang về hàng chục tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận lãi ròng 38 tỉ đồng, năm 2022 đạt 13 tỉ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2023, tình hình bắt đầu sa sút nghiêm trọng khi công ty thua kiện Tập đoàn Sojitz Pla-net Corporation (Nhật Bản) và phải hoàn trả 157 tỉ đồng cùng các chi phí liên quan.

Thua lỗ, nợ nần chồng chất

Theo báo cáo tài chính mới nhất được công bố cuối quý II/2024, trong nửa đầu năm 2024, Rạng Đông Holding báo lỗ hơn 64,5 tỉ đồng, nâng lỗ lũy kế tại thời điểm 30-6-2024 lên 266 tỉ đồng.

Không chỉ thua lỗ, Rạng Đông Holding còn đang gánh khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên tới hơn 1.034 tỉ đồng, còn nợ dài hạn gần 198 tỉ đồng. Các khoản nợ này đa phần là nợ ngân hàng. Tổng nợ vay tài chính đang gấp 4,4 lần vốn chủ sở hữu.

Nhựa Rạng Đông tạm ngừng hoạt động, đa số nhân viên đã nghỉ việc

Nhựa Rạng Đông tạm ngừng hoạt động, đa số nhân viên đã nghỉ việc

(NLĐO)- Rạng Đông Holding cho biết từ cuối năm 2024 đến nay công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc bị nhảy nhóm nợ xấu trên hệ thống tín dụng quốc gia.

Nhựa Rạng Đông bất ngờ báo tin xấu ngay cuối năm

(NLĐO)- Trên thị trường, cổ phiếu RDP đã bị đình chỉ giao dịch do đã vi phạm nhiều quy định về công bố thông tin.

Cổ phiếu Tân Tạo, Nhựa Rạng Đông, Thiên Nam... vào diện kiểm soát, hạn chế giao dịch

(NLĐO)- Hàng loạt cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện hủy niêm yết bắt buộc, đình chỉ giao dịch, hạn chế, kiểm soát giao dịch trong thời gian tới.

