Kinh tế

Công ty của chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà “lọt tầm ngắm” điều tra?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và các chế phẩm vệ sinh, kinh doanh bán buôn thực phẩm,...

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (TP HCM) để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu.

Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP HCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Công ty của Nguyễn Quốc Vũ: Kinh doanh mỹ phẩm và hàng giả bị điều tra - Ảnh 1.

Bắt giam ông Nguyễn Quốc Vũ

Khoảng tháng 1, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã tổ chức sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Theo Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM, sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF 25,82, chỉ đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Công ty của ông Nguyễn Quốc Vũ

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, VB Group - đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm Hanayuki ra thị trường được thành lập vào tháng 4-2021. Công ty có vốn điều lệ 8 tỉ đồng.

Khi mới thành lập, tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Lương Minh Hưng. Đến tháng 7-2024, chiếc ghế này được chuyển sang ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng.

Công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và các chế phẩm vệ sinh, kinh doanh bán buôn thực phẩm, đồ uống, bán lẻ thực phẩm, thuốc, dụng cụ y tế và mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Công ty của Nguyễn Quốc Vũ: Kinh doanh mỹ phẩm và hàng giả bị điều tra - Ảnh 2.

Trước đó, cơ quan chức năng thông tin sản phẩm do VB Group phân phối có nhiều thành phần không được công bố trong hồ sơ

Trên trang web chính thức, công ty này đang phân phối nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp như sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem đánh răng và dung dịch vệ sinh... giá bán dao động từ 200.000-600.000 đồng.

Trên mạng xã hội, bà Đoàn Di Băng từng quảng bá rầm rộ sản phẩm này với tư cách người nổi tiếng, trong đó gồm những thành phần được giới thiệu là tự nhiên như bồ kết, hà thủ ô, tinh dầu bưởi, hương nhu...

Nhờ đó, sản phẩm này được bán chạy trên mạng.

Vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh cuộc sống sang trọng, sở hữu nhiều bất động sản và xe sang.

Ngoài VB Group, ông Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak.

Tuy nhiên, cả hai doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động.

Trước đó, vào tháng 5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đình chỉ lưu hành, thu hồi 4 lô mỹ phẩm liên quan đến công ty của ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, do vi phạm quy định về ghi nhãn và chất lượng sản phẩm.

Trong đó, ba lô mỹ phẩm do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP HCM) phân phối, được sản xuất tại Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đã bị yêu cầu thu hồi và tiêu hủy gồm:

Dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) không đạt chỉ tiêu vi sinh vật, chứa chất bảo quản 2-Phenoxyethanol không có trong hồ sơ công bố.

Kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body (tuýp 100g) ghi chỉ số SPF 50 nhưng kết quả kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2,4.

Dầu xả Hanayuki Conditioner cũng chứa 2-Phenoxyethanol, thành phần không được kê khai trong hồ sơ.

Lô sản phẩm thứ tư là mặt nạ G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask do một công ty Hàn Quốc sản xuất, VB Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Mặt nạ bị đình chỉ lưu hành do ghi thiếu ba thành phần trên nhãn gồm Butylene Glycol, Phenoxyethanol và Ethylhexylglycerin.

Trong diễn biến liên quan, Cục Quản lý Dược cũng đã có quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty VB Group trong thời gian 6 tháng.

Cùng đó, Cục ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận GMP "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" đối với Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Lý do thu hồi là công ty không tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN) của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Sở Y tế TP HCM và Đồng Nai giám sát, xử lý sản phẩm sản xuất trước thời điểm thu hồi giấy phép, đồng thời chuyển hồ sơ sai phạm sang công an để điều tra.

(NLĐO) – Sở Y tế TP Đà Nẵng yêu cầu thu hồi sản phẩm được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng đưa ra thị trường.

