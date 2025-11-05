Công ty của chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà “lọt tầm ngắm” điều tra?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (TP HCM) để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu.

Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP HCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Bắt giam ông Nguyễn Quốc Vũ

Khoảng tháng 1, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã tổ chức sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Theo Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM, sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF 25,82, chỉ đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Công ty của ông Nguyễn Quốc Vũ

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, VB Group - đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm Hanayuki ra thị trường được thành lập vào tháng 4-2021. Công ty có vốn điều lệ 8 tỉ đồng .

Khi mới thành lập, tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Lương Minh Hưng. Đến tháng 7-2024, chiếc ghế này được chuyển sang ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng.

Công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và các chế phẩm vệ sinh, kinh doanh bán buôn thực phẩm, đồ uống, bán lẻ thực phẩm, thuốc, dụng cụ y tế và mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Trước đó, cơ quan chức năng thông tin sản phẩm do VB Group phân phối có nhiều thành phần không được công bố trong hồ sơ

Trên trang web chính thức, công ty này đang phân phối nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp như sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem đánh răng và dung dịch vệ sinh... giá bán dao động từ 200.000-600.000 đồng.

Trên mạng xã hội, bà Đoàn Di Băng từng quảng bá rầm rộ sản phẩm này với tư cách người nổi tiếng, trong đó gồm những thành phần được giới thiệu là tự nhiên như bồ kết, hà thủ ô, tinh dầu bưởi, hương nhu...

Nhờ đó, sản phẩm này được bán chạy trên mạng.

Vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh cuộc sống sang trọng, sở hữu nhiều bất động sản và xe sang.

Ngoài VB Group, ông Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak.

Tuy nhiên, cả hai doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động.