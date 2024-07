Công ty LDG nói gì về việc bị mở thủ tục phá sản?

Công ty LDG là chủ đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh, tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom - nơi xảy ra vụ sai phạm xây gần 500 căn nhà trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty LDG) để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng". Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (45 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty LDG) cũng bị khởi tố, bắt giữ.

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán 25-7, cổ phiếu LDG đã giảm kịch sàn (7%), còn 2.410 đồng/cổ phiếu.