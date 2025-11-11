Công ty Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến được đình chỉ thủ tục phá sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Công ty Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến được đình chỉ thủ tục phá sản

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- TAND TP HCM nhận định Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vẫn có khả năng thanh toán nợ nên đình chỉ việc mở thủ tục phá sản.

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo, mã chứng khoán: ITA), doanh nghiệp do bà Đặng Thị Hoàng Yến làm Chủ tịch HĐQT (đang nắm 5,79% vốn), vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), thông báo đã nhận được quyết định đình chỉ thủ tục phá sản từ TAND TP HCM, khép lại vụ việc kéo dài gần 8 năm liên quan đơn kiện của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh.

Theo hồ sơ, từ năm 2017, Công ty Xây dựng Quốc Linh đã gửi đơn đề nghị TAND TP HCM mở thủ tục phá sản đối với Tân Tạo, với lý do doanh nghiệp này mất khả năng thanh toán khoản nợ hơn 21,3 tỉ đồng phát sinh từ hợp đồng mua và bơm cát ký từ năm 2009. 

Sau quá trình xem xét, ngày 25-1-2018, TAND TP HCM ra quyết định mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên, Tân Tạo liên tục khiếu nại, cho rằng các căn cứ của nguyên đơn không đầy đủ và đã nhiều lần gửi đơn đề nghị tòa xem xét lại.

Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến "thoát án" phá sản - Ảnh 1.

KCN Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến

Trong thời gian xử lý vụ việc, Tân Tạo không cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, chỉ nộp báo cáo tài chính giai đoạn 2022–2024 và nửa đầu năm 2025, khiến hội nghị chủ nợ không thể được mở theo quy định. 

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, Tòa án xác định Tân Tạo hiện có 2 chủ nợ không có bảo đảm, gồm Công ty Xây dựng Quốc Linh với khoản nợ tạm tính hơn 50 tỉ đồng,và một cá nhân khác hơn 17 tỉ đồng, tổng cộng khoảng 94 tỉ đồng. 

Trong khi đó, tổng tài sản của Tân Tạo theo báo cáo tài chính năm 2024 và nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt 12.146 tỉ đồng và 12.185 tỉ đồng, cao gấp hàng trăm lần so với số nợ trên.

Từ các căn cứ này, TAND TP HCM kết luận Tân Tạo có khả năng thanh toán nợ, việc tiếp tục tiến hành thủ tục phá sản "không đảm bảo quyền lợi các chủ nợ và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động doanh nghiệp". 

Do đó, tòa quyết định đình chỉ thủ tục phá sản đối với Tân Tạo, đồng nghĩa với việc công ty của bà Đặng Thị Hoàng Yến chính thức "thoát án phá sản" sau nhiều năm tranh chấp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ITA bị huỷ niêm yết trên sàn HoSE và chuyển sang giao dịch trên sàn UpCOM do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trong thời gian dài. 

Hiện mã ITA hầu như không có thanh khoản, với giá tham chiếu ngày 11-11 chỉ còn 2.300 đồng/cổ phiếu, giảm sâu so với giai đoạn đỉnh điểm trước đây.

Tin liên quan

Vì sao cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo tiếp tục bị đình chỉ giao dịch trên UpCom?

Vì sao cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo tiếp tục bị đình chỉ giao dịch trên UpCom?

(NLĐO) - HoSE đã hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo vì công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Cổ phiếu ITA của Tân Tạo bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán

(NLĐO) - Cổ phiếu ITA của Tân Tạo sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE do vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin.

Tân Tạo ITA bà Đặng Thị Hoàng Yến Mở thủ tục phá sản Quốc Linh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo