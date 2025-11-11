Công ty Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến được đình chỉ thủ tục phá sản

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo, mã chứng khoán: ITA), doanh nghiệp do bà Đặng Thị Hoàng Yến làm Chủ tịch HĐQT (đang nắm 5,79% vốn), vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), thông báo đã nhận được quyết định đình chỉ thủ tục phá sản từ TAND TP HCM, khép lại vụ việc kéo dài gần 8 năm liên quan đơn kiện của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh.

Theo hồ sơ, từ năm 2017, Công ty Xây dựng Quốc Linh đã gửi đơn đề nghị TAND TP HCM mở thủ tục phá sản đối với Tân Tạo, với lý do doanh nghiệp này mất khả năng thanh toán khoản nợ hơn 21,3 tỉ đồng phát sinh từ hợp đồng mua và bơm cát ký từ năm 2009.

Sau quá trình xem xét, ngày 25-1-2018, TAND TP HCM ra quyết định mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên, Tân Tạo liên tục khiếu nại, cho rằng các căn cứ của nguyên đơn không đầy đủ và đã nhiều lần gửi đơn đề nghị tòa xem xét lại.

KCN Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến

Trong thời gian xử lý vụ việc, Tân Tạo không cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, chỉ nộp báo cáo tài chính giai đoạn 2022–2024 và nửa đầu năm 2025, khiến hội nghị chủ nợ không thể được mở theo quy định.

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, Tòa án xác định Tân Tạo hiện có 2 chủ nợ không có bảo đảm, gồm Công ty Xây dựng Quốc Linh với khoản nợ tạm tính hơn 50 tỉ đồng,và một cá nhân khác hơn 17 tỉ đồng, tổng cộng khoảng 94 tỉ đồng.

Trong khi đó, tổng tài sản của Tân Tạo theo báo cáo tài chính năm 2024 và nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt 12.146 tỉ đồng và 12.185 tỉ đồng, cao gấp hàng trăm lần so với số nợ trên.

Từ các căn cứ này, TAND TP HCM kết luận Tân Tạo có khả năng thanh toán nợ, việc tiếp tục tiến hành thủ tục phá sản "không đảm bảo quyền lợi các chủ nợ và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động doanh nghiệp".

Do đó, tòa quyết định đình chỉ thủ tục phá sản đối với Tân Tạo, đồng nghĩa với việc công ty của bà Đặng Thị Hoàng Yến chính thức "thoát án phá sản" sau nhiều năm tranh chấp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ITA bị huỷ niêm yết trên sàn HoSE và chuyển sang giao dịch trên sàn UpCOM do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trong thời gian dài.

Hiện mã ITA hầu như không có thanh khoản, với giá tham chiếu ngày 11-11 chỉ còn 2.300 đồng/cổ phiếu, giảm sâu so với giai đoạn đỉnh điểm trước đây.