Vùng miền Đồng bằng kết nối

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách gần 1.600 tỉ đồng

Công Tuấn

(NLĐO) - Bên cạnh việc tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng còn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện

Năm 2024, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (Công ty XSKT Sóc Trăng) có doanh số tiêu thụ gần 6.450 tỉ đồng, đạt 102,06% so với kế hoạch năm và tăng 2,07% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế 847 tỉ đồng, vượt 101,78% so với kế hoạch năm và tăng 1,80% so với cùng kỳ. Công ty nộp ngân sách 2.162 tỉ đồng, vượt 116,86% kế hoạch năm và tăng 23,54% so với cùng kỳ.

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách gần 1.600 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ông Lâm Dủ Nhơn (phải), Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng, trao 6 tỉ đồng của công ty ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách gần 1.600 tỉ đồng- Ảnh 2.

Ông Lâm Dủ Nhơn (phải), Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng, trao 5 tỉ đồng của công ty cho Quỹ Học bổng khuyến học Lương Định Của

Trong 6 tháng năm 2025, doanh số tiêu thụ của công ty đạt 3.500 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 445,5 tỉ đồng, nộp ngân sách 1.562,36 tỉ đồng (đạt 70,38% kế hoạch năm 2025), tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, Công ty XSKT Sóc Trăng còn thu và nộp hộ vào ngân sách tỉnh số tiền thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng, thuế thu nhập cá nhân đại lý 116 tỉ đồng, tăng 5,199% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, chi phí trả thưởng của công ty hơn 1.700 tỉ đồng (tăng 8,84% so với cùng kỳ năm 2024), tương đương với 3.912.206 vé; tổng số tiền vé trúng thưởng chênh lệch thừa trả lại cho đại lý xổ số là 71 triệu đồng; vé sai thiếu 142,1 triệu đồng.

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách gần 1.600 tỉ đồng- Ảnh 3.

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng, trao quà cho học sinh - sinh viên hiếu học

Bên cạnh việc tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh, Công ty XSKT Sóc Trăng còn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện. Theo đó, trong năm 2024, công ty đã dành 18,9 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội. Trong đó, có hơn 10,550 tỉ đồng xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách.

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách gần 1.600 tỉ đồng- Ảnh 4.

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách gần 1.600 tỉ đồng- Ảnh 5.

Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng trao tặng xe cứu thương cho người dân ở xã anh hùng

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách gần 1.600 tỉ đồng- Ảnh 6.

Công ty XSKT Sóc Trăng trao tặng người dân ở xã anh hùng bộ dụng cụ tập thể dục ngoài trời

Công ty còn trao học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo với tổng số tiền 6,24 tỉ đồng; hỗ trợ quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh và tặng một xe cứu thương trị giá 1,45 tỉ đồng cho ngành y tế địa phương; hỗ trợ hơn 550 triệu đồng cho đồng bào bị nạn bởi cơn bão số 3.


