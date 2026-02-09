HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Công ty Xổ số Sóc Trăng nộp ngân sách trên 2.321 tỉ đồng

Tâm Quân

(NLĐO) - Công ty Xổ số Sóc Trăng đã trao những phần quà Tết cho các cá nhân bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ngày 9-2, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (Công ty Xổ số Sóc Trăng) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số Sóc Trăng đạt doanh số tiêu thụ hơn 7.279 tỉ đồng (đạt 104,4% kế hoạch, tăng 12,87% so với cùng kỳ). Công ty đã chi trả thưởng trên 3.511 tỉ đồng (tăng 11,27% so với cùng kỳ), tương đương với số vé xổ số trúng thưởng hơn 8 triệu vé.

Từ kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty Xổ số Sóc Trăng đã nộp ngân sách trên 2.321 tỉ đồng, đạt 104,55% kế hoạch và tăng 6,67% so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty còn thu và nộp hộ vào ngân sách TP Cần Thơ (tiền thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng, thuế thu nhập cá nhân đại lý) hơn 238 tỉ đồng.

Bên cạnh việc nộp ngân sách, Công ty Xổ số Sóc Trăng còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, như: xây nhà đại đoàn kết, trao học bổng, hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ y tế... với tổng số tiền 17 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Xổ số Sóc Trăng trong hoạt động kinh doanh, cũng như triển khai thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu tập thể công ty tiếp tục phát huy tối đa những kết quả đạt được, cùng đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Lãnh đạo Công ty Xổ số Sóc Trăng trao học bổng Lương Định Của cho sinh viên hiếu học

Lãnh đạo Công ty Xổ số Sóc Trăng trao học bổng Lương Định Của cho sinh viên hiếu học

Dịp này, Công ty Xổ số Sóc Trăng đã trao những phần quà Tết cho các cá nhân bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Sáng cùng ngày, Hội Khuyến học TP Cần Thơ phối hợp Công ty Xổ số Sóc Trăng tổ chức trao học bổng khuyến học, khuyến tài "Lương Định Của" năm 2025 cho sinh viên hiếu học tiêu biểu.

Công ty Xổ số Sóc Trăng nộp ngân sách trên 2.321 tỉ đồng - Ảnh 3.

Công ty Xổ số Sóc Trăng nộp ngân sách trên 2.321 tỉ đồng - Ảnh 4.

Công ty Xổ số Sóc Trăng nộp ngân sách trên 2.321 tỉ đồng - Ảnh 6.

Công ty Xổ số Sóc Trăng nộp ngân sách trên 2.321 tỉ đồng - Ảnh 7.

Công ty Xổ số Sóc Trăng nộp ngân sách trên 2.321 tỉ đồng - Ảnh 8.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và lãnh đạo Công ty Xổ số Sóc Trăng trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao 278 suất học bổng "Lương Định Của" (mỗi suất 3 triệu đồng) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tổng kinh phí trao học bổng đợt này là 834 triệu đồng, do Công ty Xổ số Sóc Trăng tài trợ.

