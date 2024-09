Ngay sau hội nghị này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới". Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tập trung tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng, thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu", đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước. Xây dựng các cơ quan tham mưu của cấp ủy thực sự tinh gọn; cán bộ tham mưu có phẩm chất chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, tinh thông nghề nghiệp, trách nhiệm và thông thạo công việc".



Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.Ảnh: K.T.L

Trước đó, chiều 28-8, khi dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ: "Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Các vấn đề về công tác cán bộ và đào tạo cán bộ luôn được xác định là công việc then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng".

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề "rất trọng yếu", "quyết định mọi việc" và "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", do đó "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Từ Đại hội XI của Đảng đến nay, việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng liên tục được đổi mới, ngày càng đi vào nền nếp.

Đây là chủ trương đúng đắn của Trung ương Đảng, là bước chuẩn bị quan trọng cho công tác nhân sự trong các kỳ đại hội và đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc.

Thực tiễn cho thấy tình hình thế giới không ngừng thay đổi; thời cơ, thuận lợi đi liền với nguy cơ, thách thức. Để bảo đảm thực hiện được những mục tiêu do các kỳ Đại hội Đảng đề ra, tất yếu chúng ta phải có một đội ngũ cán bộ "thực sự là hạt nhân trí tuệ", là "đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước"... như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu.

Một đội ngũ như thế không thể tự nhiên mà có, cũng không phải từ đâu mang đến, mà phải từ khâu đào tạo lẫn sàng lọc. Cho nên, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của tất cả cấp ủy Đảng không chỉ là việc giáo dục, giám sát, kiểm tra… mà còn phải phát hiện những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, có đủ năng lực, có ý chí phấn đấu, nhiệt tình cống hiến... để giới thiệu cho Đảng, nhằm đào tạo để bổ sung đội ngũ cán bộ cấp cao khi cần. Cán bộ được rèn luyện từ cơ sở, được đào tạo bài bản thì sẽ có đủ điều kiện, năng lực để đảm đương công việc được giao.